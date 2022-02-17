https://tr.sputniknews.com/20220217/ferrari-2022-f1-75-aracini-tanitti-1053955884.html
Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı
Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı
Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni F1-75 aracını, perşembe günü İtalya'daki Maranello fabrikasında tanıttı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:39+0300
2022-02-17T16:39+0300
2022-02-17T16:43+0300
yaşam
formula 1
ferrari
ferrari f1-75
lansman
yeni sezon
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Bu yıl lansman yapan yedinci takım olan Ferrari, uzun süredir takımın ana sponsoru olan Philip Morris'le yollarını ayırmasının ardından radikal bir değişikliğe gitti.Takım, kırmızı rengi korumasına rağmen, son kez 1990'ların başında kullanılan siyah renge ağırlık verdi.Motorsport.com'un aktardığı habere göre, yeni tasarımda aracın ön ve arka kanadında, burunda ve motor kapağında siyah renge yer verildi. Ayrıca Halo ve sürücü numaraları da siyah renge boyandı.İtalyan ekibin aracında 75. yıl onuruna bir de logo yer alıyor.Aracın kendisine bakıldığında ise takım konsept aracı göstermek yerine, gerçek 2022 aracının örtüsünü kaldırdı. Takım, yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz kadrosunu korumaya devam edecek. İtalyan ekip, 2021 yılında ileriye doğru iyi bir adım atmasına rağmen, kaynaklarını büyük oranda 2022 aracına aktarmıştı.2020'de son 40 yıldaki en kötü sezonunu geçiren Ferrari, geçen yıl takımlar şampiyonasında bir pole pozisyonu ve dört podyum alarak şampiyona üçüncüsü oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/formula-1de-sprint-yarislarina-bu-sezon-da-devam-edilecek-1053838975.html
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formula 1, ferrari, ferrari f1-75, lansman, yeni sezon
Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı
16:39 17.02.2022 (güncellendi: 16:43 17.02.2022) Abone ol
Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni F1-75 aracını, perşembe günü İtalya'daki Maranello fabrikasında tanıttı.
Bu yıl lansman yapan yedinci takım olan Ferrari, uzun süredir takımın ana sponsoru olan Philip Morris'le yollarını ayırmasının ardından radikal bir değişikliğe gitti.
Takım, kırmızı rengi korumasına rağmen, son kez 1990'ların başında kullanılan siyah renge ağırlık verdi.
Motorsport.com'un aktardığı habere göre, yeni tasarımda aracın ön ve arka kanadında, burunda ve motor kapağında siyah renge yer verildi. Ayrıca Halo ve sürücü numaraları da siyah renge boyandı.
İtalyan ekibin aracında 75. yıl onuruna bir de logo yer alıyor.
Aracın kendisine bakıldığında ise takım konsept aracı göstermek yerine, gerçek 2022 aracının örtüsünü kaldırdı.
Takım, yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz kadrosunu korumaya devam edecek. İtalyan ekip, 2021 yılında ileriye doğru iyi bir adım atmasına rağmen, kaynaklarını büyük oranda 2022 aracına aktarmıştı.
2020'de son 40 yıldaki en kötü sezonunu geçiren Ferrari, geçen yıl takımlar şampiyonasında bir pole pozisyonu ve dört podyum alarak şampiyona üçüncüsü oldu.