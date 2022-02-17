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https://tr.sputniknews.com/20220217/fransa-ve-muttefikleri-maliden-cekiliyor-1053938174.html
Fransa ve müttefikleri, Mali'den çekiliyor
Fransa ve müttefikleri, Mali'den çekiliyor
Fransa ve Avrupalı ortakları, cihatçı örgütlere karşı Mali'de bulunan askerlerini koordineli bir şekilde çekme yönünde karar aldı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-17T11:22+0300
dünya
fransa
mali
asker çekme
barkhane operasyonu
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Fransa ve müttefikleri, batı Afrika ülkesi Mali'deki askeri varlığını sonlandırıyor.Yapılan ortak açıklamada, Paris ve Avrupalı ortaklarının askerlerini koordineli olarak çekeceği belirtildi.Açıklamada, 2022'nin haziran kadar başta Nijer ve Gine Körfezi dahil bölgedeki askeri varlığın akıbeti hakkında planlar oluşturmak üzere mutabık kalındığı kaydedildi.Fransa, 2013 başında Mali'deki 'Serval' isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te 'Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon euro olan Barkhane Operasyonu'nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadeleye destek için oluşturulan 'G5 Sahel Gücü' adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.Fransız Barkhane güçleri, Mali'de 3 Ocak'ta düzenledikleri hava saldırısında 19 sivilin ölümüne yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/fransa-mali-buyukelcisini-geri-cagirdi-1053329193.html
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fransa, mali, asker çekme, barkhane operasyonu

Fransa ve müttefikleri, Mali'den çekiliyor

11:20 17.02.2022 (güncellendi: 11:22 17.02.2022)
© REUTERS / Benoit TessierFransa - Barkhane Harekatı
Fransa - Barkhane Harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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Fransa ve Avrupalı ortakları, cihatçı örgütlere karşı Mali'de bulunan askerlerini koordineli bir şekilde çekme yönünde karar aldı.
Fransa ve müttefikleri, batı Afrika ülkesi Mali'deki askeri varlığını sonlandırıyor.
Yapılan ortak açıklamada, Paris ve Avrupalı ortaklarının askerlerini koordineli olarak çekeceği belirtildi.
Açıklamada, 2022'nin haziran kadar başta Nijer ve Gine Körfezi dahil bölgedeki askeri varlığın akıbeti hakkında planlar oluşturmak üzere mutabık kalındığı kaydedildi.
Fransa, 2013 başında Mali'deki 'Serval' isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te 'Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon euro olan Barkhane Operasyonu'nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.
Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadeleye destek için oluşturulan 'G5 Sahel Gücü' adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.
Fransız Barkhane güçleri, Mali'de 3 Ocak'ta düzenledikleri hava saldırısında 19 sivilin ölümüne yol açmıştı.
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