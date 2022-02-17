Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220217/galatasaraya-yeni-sportif-direktor-1053949594.html
Galatasaray'a yeni sportif direktör
Galatasaray'a yeni sportif direktör
Galatasaray’da yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:53+0300
2022-02-17T14:53+0300
spor
sportif direktör
galatasaray
pasquale sensibile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053950087_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5b86ba006cf990fc3f0b95eab7b8ee56.jpg
Galatasaray yönetimi, futbol takımında proje çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce danışmanlık görevi için Luis Campos ile anlaşan Burak Elmas, sportif direktörlük için de hamle yaptı.İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük için anlaşma sağlandı. Sensibile’nin, danışmanlık görevinde bulunan Luis Campos tarafından tavsiye edildiği öğrenildi.50 yaşındaki futbol adamı, farklı dönemlerde Roma kulübünde oyuncu izleme görevinde bulundu. Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında ise sportif direktörlük yaptı.Burak Elmas ile Torrent görüşecekBu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053950087_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_720bdcfc1e371935e611c7c34b2d0e01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sportif direktör, galatasaray, pasquale sensibile

Galatasaray'a yeni sportif direktör

14:53 17.02.2022
© FotoğrafPasquale Sensibile
Pasquale Sensibile - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Fotoğraf
Abone olGoogle news
Galatasaray’da yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı.
Galatasaray yönetimi, futbol takımında proje çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce danışmanlık görevi için Luis Campos ile anlaşan Burak Elmas, sportif direktörlük için de hamle yaptı.
İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük için anlaşma sağlandı. Sensibile’nin, danışmanlık görevinde bulunan Luis Campos tarafından tavsiye edildiği öğrenildi.
50 yaşındaki futbol adamı, farklı dönemlerde Roma kulübünde oyuncu izleme görevinde bulundu. Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında ise sportif direktörlük yaptı.

Burak Elmas ile Torrent görüşecek

Bu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала