https://tr.sputniknews.com/20220217/galatasaraya-yeni-sportif-direktor-1053949594.html
Galatasaray'a yeni sportif direktör
Galatasaray'a yeni sportif direktör
Galatasaray’da yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:53+0300
2022-02-17T14:53+0300
2022-02-17T14:53+0300
spor
sportif direktör
galatasaray
pasquale sensibile
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Galatasaray yönetimi, futbol takımında proje çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce danışmanlık görevi için Luis Campos ile anlaşan Burak Elmas, sportif direktörlük için de hamle yaptı.İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük için anlaşma sağlandı. Sensibile’nin, danışmanlık görevinde bulunan Luis Campos tarafından tavsiye edildiği öğrenildi.50 yaşındaki futbol adamı, farklı dönemlerde Roma kulübünde oyuncu izleme görevinde bulundu. Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında ise sportif direktörlük yaptı.Burak Elmas ile Torrent görüşecekBu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sportif direktör, galatasaray, pasquale sensibile
Galatasaray'a yeni sportif direktör
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Galatasaray’da yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı.
Galatasaray yönetimi, futbol takımında proje çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce danışmanlık görevi için Luis Campos ile anlaşan Burak Elmas, sportif direktörlük için de hamle yaptı.
İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük için anlaşma sağlandı. Sensibile’nin, danışmanlık görevinde bulunan Luis Campos tarafından tavsiye edildiği öğrenildi.
50 yaşındaki futbol adamı, farklı dönemlerde Roma kulübünde oyuncu izleme görevinde bulundu. Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında ise sportif direktörlük yaptı.
Burak Elmas ile Torrent görüşecek
Bu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.