https://tr.sputniknews.com/20220217/galatasaraya-yeni-sportif-direktor-1053949594.html

Galatasaray'a yeni sportif direktör

Galatasaray'a yeni sportif direktör

Galatasaray’da yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, sportif direktörlük görevi için Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T14:53+0300

2022-02-17T14:53+0300

2022-02-17T14:53+0300

spor

sportif direktör

galatasaray

pasquale sensibile

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Galatasaray yönetimi, futbol takımında proje çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce danışmanlık görevi için Luis Campos ile anlaşan Burak Elmas, sportif direktörlük için de hamle yaptı.İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük için anlaşma sağlandı. Sensibile’nin, danışmanlık görevinde bulunan Luis Campos tarafından tavsiye edildiği öğrenildi.50 yaşındaki futbol adamı, farklı dönemlerde Roma kulübünde oyuncu izleme görevinde bulundu. Pasquale Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında ise sportif direktörlük yaptı.Burak Elmas ile Torrent görüşecekBu arada, Başkan Burak Elmas, Florya’da Teknik direktör Domenec Torrent ile görüştü. Başarısızlığın sebeplerini soran Elmas’ın, takımın bir an önce toparlanmasını istediği belirtildi.

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sportif direktör, galatasaray, pasquale sensibile