https://tr.sputniknews.com/20220217/gecici-gelir-ve-kurum-vergi-beyannameleri-icin-sure-uzatildi-1053933782.html
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat'a uzatıldı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:38+0300
2022-02-17T09:38+0300
2022-02-17T09:38+0300
ekonomi
vergi
vergi dairesi
vergi beyannemesi
gelir vergisi
türkiye
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Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 dördüncü geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220214/merkez-bankasi-acikladi-alisveris-odemelerine-de-fast-geliyor-1053812695.html
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vergi, vergi dairesi, vergi beyannemesi, gelir vergisi, türkiye
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
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Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat'a uzatıldı.
Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.
Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 dördüncü geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.
Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.