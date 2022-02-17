https://tr.sputniknews.com/20220217/gecici-gelir-ve-kurum-vergi-beyannameleri-icin-sure-uzatildi-1053933782.html

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat'a uzatıldı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T09:38+0300

2022-02-17T09:38+0300

2022-02-17T09:38+0300

ekonomi

vergi

vergi dairesi

vergi beyannemesi

gelir vergisi

türkiye

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Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.Buna göre, bugün verilmesi gereken 2021 dördüncü geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

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vergi, vergi dairesi, vergi beyannemesi, gelir vergisi, türkiye