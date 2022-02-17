https://tr.sputniknews.com/20220217/goker-cok-maksatli-silah-sistemi-1053942169.html

Göker çok maksatlı silah sistemi

Göker çok maksatlı silah sistemi

ASELSAN’ın atışlı testlerini gerçekleştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemi, kritik tesis ve sınır güvenliğini sağlamak için önemli bir görev... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T12:44+0300

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multimedya

infografik

aselsan

göker silah sistemi

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Çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan mini/mikro İHA’lar, helikopterler ve kara hedeflerine karşı savunma gücü oluşturacak.Göker sisteminin öne çıkan özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

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2022

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infografik, aselsan, göker silah sistemi, инфографика