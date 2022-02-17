https://tr.sputniknews.com/20220217/goker-cok-maksatli-silah-sistemi-1053942169.html
Göker çok maksatlı silah sistemi
Göker çok maksatlı silah sistemi
ASELSAN’ın atışlı testlerini gerçekleştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemi, kritik tesis ve sınır güvenliğini sağlamak için önemli bir görev... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T12:44+0300
2022-02-17T12:44+0300
2022-02-17T12:44+0300
multimedya
infografik
aselsan
göker silah sistemi
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Çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan mini/mikro İHA’lar, helikopterler ve kara hedeflerine karşı savunma gücü oluşturacak.Göker sisteminin öne çıkan özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, aselsan, göker silah sistemi, инфографика
Göker çok maksatlı silah sistemi
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ASELSAN’ın atışlı testlerini gerçekleştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemi, kritik tesis ve sınır güvenliğini sağlamak için önemli bir görev üstlenecek.
Çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan mini/mikro İHA’lar, helikopterler ve kara hedeflerine karşı savunma gücü oluşturacak.
Göker sisteminin öne çıkan özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.