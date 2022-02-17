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Göker çok maksatlı silah sistemi
Göker çok maksatlı silah sistemi
ASELSAN’ın atışlı testlerini gerçekleştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemi, kritik tesis ve sınır güvenliğini sağlamak için önemli bir görev... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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Çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan mini/mikro İHA’lar, helikopterler ve kara hedeflerine karşı savunma gücü oluşturacak.Göker sisteminin öne çıkan özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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infografik, aselsan, göker silah sistemi, инфографика

Göker çok maksatlı silah sistemi

12:44 17.02.2022
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ASELSAN’ın atışlı testlerini gerçekleştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemi, kritik tesis ve sınır güvenliğini sağlamak için önemli bir görev üstlenecek.
Çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan mini/mikro İHA’lar, helikopterler ve kara hedeflerine karşı savunma gücü oluşturacak.
Göker sisteminin öne çıkan özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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