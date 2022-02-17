https://tr.sputniknews.com/20220217/gorevlendirme-yapilan-belediyelerde-de-su-tarifelerinde-indirim-yapilacak-1053955669.html

Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde yüzde 7 indirim yapılacağı bildirildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T16:31+0300

2022-02-17T16:31+0300

2022-02-17T16:31+0300

türkiye

su

fatura

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053917709.html

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