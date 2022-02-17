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Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak
Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde yüzde 7 indirim yapılacağı bildirildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1053917709.html
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su, fatura

Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak

16:31 17.02.2022
© AAMutfak, musluk, su
Mutfak, musluk, su - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde yüzde 7 indirim yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.
Erdoğan'ın çağrısının ardından, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı öğrenildi.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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