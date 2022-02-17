https://tr.sputniknews.com/20220217/guney-afrika-her-haneye-ucretsiz-internet-verecek-1053967769.html
Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek
Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek
Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planlıyor. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T22:32+0300
2022-02-17T22:32+0300
2022-02-17T22:31+0300
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güney afrika
internet
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Güney Afrika İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını söyledi.Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabyte ücretsiz internet erişimi verilecek" dedi.Nüfusun yüzde 60.73'ü internet kullanıcısıOnline istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.
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güney afrika, internet
Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek
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Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planlıyor.
Güney Afrika İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını söyledi.
Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabyte ücretsiz internet erişimi verilecek" dedi.
Nüfusun yüzde 60.73'ü internet kullanıcısı
Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.