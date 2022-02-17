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https://tr.sputniknews.com/20220217/halil-falyali-cinayeti-sorusturmasinda-zanlinin-tutukluluk-suresi-uzatildi-1053963219.html
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında zanlının tutukluluk süresi uzatıldı
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında zanlının tutukluluk süresi uzatıldı
Kuzey Kıbrıs'ta iş adamı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında bir zanlının tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T19:35+0300
2022-02-17T19:35+0300
türkiye
halil falyalı
kuzey kıbrıs
müfettiş
suikast
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Falyalı cinayetinin zanlısı Ö.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutukluluk süresi, çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 7 gün daha uzatıldı.Mahkemede Polis Müfettişi, olayla ilgili bilgi vererek süreci aktardı. Müfettiş, Ö.T'nin cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini söyledi.Avukatının talebi üzerine, Ö.T'nin devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de karar alındı.Müfettiş, konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, M.S. isimli bir diğer şahsın, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS'i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı'na gittiğini, şahsa ait mont ve ayakkabıların ise GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti.Yeni bulgular elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Müfettiş, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Müfettiş, aranan 2 şahıs daha olduğunu da söyledi.Müfettiş, Türkiye'de de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ilgili mercilerle istişare içinde olduklarını aktardı.
türkiye
kuzey kıbrıs
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halil falyalı, kuzey kıbrıs, müfettiş, suikast

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında zanlının tutukluluk süresi uzatıldı

19:35 17.02.2022
© DHAHalil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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Kuzey Kıbrıs'ta iş adamı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında bir zanlının tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verildi.
Falyalı cinayetinin zanlısı Ö.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutukluluk süresi, çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 7 gün daha uzatıldı.

Mahkemede Polis Müfettişi, olayla ilgili bilgi vererek süreci aktardı. Müfettiş, Ö.T'nin cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini söyledi.
Avukatının talebi üzerine, Ö.T'nin devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de karar alındı.
Müfettiş, konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, M.S. isimli bir diğer şahsın, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS'i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı'na gittiğini, şahsa ait mont ve ayakkabıların ise GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti.
Yeni bulgular elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Müfettiş, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Müfettiş, aranan 2 şahıs daha olduğunu da söyledi.
Müfettiş, Türkiye'de de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ilgili mercilerle istişare içinde olduklarını aktardı.
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