https://tr.sputniknews.com/20220217/halil-falyalinin-babasi-konustu-oglum-uyusturucu-dusmaniydi-1053931777.html

Halil Falyalı’nın babası konuştu: Oğlum uyuşturucu düşmanıydı

Halil Falyalı’nın babası konuştu: Oğlum uyuşturucu düşmanıydı

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen ve adı uyuşturucu trafiğinde geçen Halil Falyalı’nın babası sessizliğini bozdu. “Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu söyleniyor... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T07:59+0300

2022-02-17T07:59+0300

2022-02-17T07:59+0300

türkiye

halil falyalı

cinayet

kıbrıs

uyuşturucu

sedat peker

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Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Cahit Falyalı, oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi. "Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne süren Cahit Falyalı, şunları söyledi:“Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler.”“Alacak-verecek” meselesiSaygı Öztürk’ün haberinde ismi verilmeyen bir yetkilinin şu ifadeleri yer aldı:"Cinayetin neden işlendiği konusunda ailenin de bilgisine başvurulacak. Yaptığı işlerden dolayı tehdit alıp almadığı, varsa bunların kim olduğu, tehdit sıklığı, aile içinde bu konuda yapılan konuşmalar, alacak-verecek meseleleri konusunda bildiklerini anlatmalarını isteyeceğiz. Bu olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmasında ailenin vereceği bilgiler önem taşıyor. Bizim tahminlerimize göre cinayetin altında alacak-verecek çıkacak."Ne olmuştu?Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca 8 Şubat'ta evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.Sedat Peker’in iddialarıHalil Falyalı, Sedat Peker’in 23 Mayıs 2021'de yayınladığı 7. videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı isimlerden birisiydi.Peker'in iddialarının ardından Halil Falyalı aynı gün Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada "Hayatımda ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu... Hiçbir zaman biz bir araya gelmedik. Bu bahsi geçen insanların hiçbirini tanımıyorum. Hayatımda 3 kilometre yakınlarına bile gelmedim, görmedim, tanımıyorum" demişti.

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halil falyalı, cinayet, kıbrıs, uyuşturucu, sedat peker