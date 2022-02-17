https://tr.sputniknews.com/20220217/hasta-yakini-doktoru-once-darp-sonra-tehdit-etti-seni-hastane-cikisinda-bicakla-dograyacagim-1053929500.html
Hasta yakını, doktoru önce darp sonra tehdit etti: 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım'
Hasta yakını, doktoru önce darp sonra tehdit etti: 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım'
Antalya'da acil serviste görevli Dr. Özgür Cengiz, bir hasta yakını tarafından şiddete uğradı. Üstelik saldırgan, doktoru 'Seni hastane çıkışında bıçakla... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T03:46+0300
2022-02-17T03:46+0300
2022-02-17T03:46+0300
türkiye
antalya
sağlıkta şiddet
protesto
doktor
hasta
tehdit
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Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Özgür Cengiz, saat 04.30 sıralarında gelen ve ismi açıklanmayan kadın hastayı muayene etmek istedi. Hastanın alkollü olduğunu ve kendisini ifade edemediğini anlayan Dr. Cengiz, yanında gelen T.S.'ye dışarı çıkmasını ve hasta ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Duruma tepki gösteren T.S., Cengiz'e "İşini yap, ben burada bekleyeceğim" diyerek beklemeye devam etti.Kadının şiddet mağduru olabileceğini, yalnız konuşmasının faydalı olacağını düşünen Özgür Cengiz, kadını farklı sedyeye almak isteyince T.S. ile doktor arasında arbede yaşandı. Serbest bırakıldıDr. Cengiz'e küfredip darbeden T.S. ardından "Seni hastane dışında bıçakla doğrayacağım" diyerek de tehdit etti. Hastanede görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Meslektaşlarından protestoDr. Özgür Cengiz'in meslektaşları, olayın meydana geldiği hastanenin acil girişinde kısa süreli eylem yaptı. Canlarının tehlikede olduğunu anlatan sağlık çalışanları, şüphelilerin kısa sürede salıverilmesinin doğru olmadığını söyledi.Dr. Cengiz'in yaşadığı olayı anlatan ve duruma tepki gösteren aile hekimi Murat Erdoğan, “Bu türden insanlar hemen salıverilmemeli. Ayrıca bu kişiler sağlık hizmeti almaktan mahrum bırakılmalı. Bir hekim nasıl olur da görevi başında bıçakla doğranmakla tehdit edilir?" dedi.Sağlık çalışanları, benzer olayların yeniden yaşanmaması için bir süre alkış tutarak protesto etti. Eyleme katılan Dr. Özgür Cengiz ise açıklama yapmadı.
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antalya, sağlıkta şiddet, protesto, doktor, hasta, tehdit
Hasta yakını, doktoru önce darp sonra tehdit etti: 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım'
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Antalya'da acil serviste görevli Dr. Özgür Cengiz, bir hasta yakını tarafından şiddete uğradı. Üstelik saldırgan, doktoru 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım' diyerek tehdit etti. Saldırgan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Özgür Cengiz, saat 04.30 sıralarında gelen ve ismi açıklanmayan kadın hastayı muayene etmek istedi. Hastanın alkollü olduğunu ve kendisini ifade edemediğini anlayan Dr. Cengiz, yanında gelen T.S.'ye dışarı çıkmasını ve hasta ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Duruma tepki gösteren T.S., Cengiz'e "İşini yap, ben burada bekleyeceğim" diyerek beklemeye devam etti.
Kadının şiddet mağduru olabileceğini, yalnız konuşmasının faydalı olacağını düşünen Özgür Cengiz, kadını farklı sedyeye almak isteyince T.S. ile doktor arasında arbede yaşandı.
Serbest bırakıldı
Dr. Cengiz'e küfredip darbeden T.S. ardından "Seni hastane dışında bıçakla doğrayacağım" diyerek de tehdit etti. Hastanede görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Meslektaşlarından protesto
Dr. Özgür Cengiz'in meslektaşları, olayın meydana geldiği hastanenin acil girişinde kısa süreli eylem yaptı. Canlarının tehlikede olduğunu anlatan sağlık çalışanları, şüphelilerin kısa sürede salıverilmesinin doğru olmadığını söyledi.
Dr. Cengiz'in yaşadığı olayı anlatan ve duruma tepki gösteren aile hekimi Murat Erdoğan, “Bu türden insanlar hemen salıverilmemeli. Ayrıca bu kişiler sağlık hizmeti almaktan mahrum bırakılmalı. Bir hekim nasıl olur da görevi başında bıçakla doğranmakla tehdit edilir?" dedi.
Sağlık çalışanları, benzer olayların yeniden yaşanmaması için bir süre alkış tutarak protesto etti. Eyleme katılan Dr. Özgür Cengiz ise açıklama yapmadı.