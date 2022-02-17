https://tr.sputniknews.com/20220217/hasta-yakini-doktoru-once-darp-sonra-tehdit-etti-seni-hastane-cikisinda-bicakla-dograyacagim-1053929500.html

Hasta yakını, doktoru önce darp sonra tehdit etti: 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım'

Hasta yakını, doktoru önce darp sonra tehdit etti: 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım'

Antalya'da acil serviste görevli Dr. Özgür Cengiz, bir hasta yakını tarafından şiddete uğradı. Üstelik saldırgan, doktoru 'Seni hastane çıkışında bıçakla... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T03:46+0300

2022-02-17T03:46+0300

2022-02-17T03:46+0300

türkiye

antalya

sağlıkta şiddet

protesto

doktor

hasta

tehdit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053929475_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7162532e83a6b04ee622d7dc1678b06d.jpg

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Özgür Cengiz, saat 04.30 sıralarında gelen ve ismi açıklanmayan kadın hastayı muayene etmek istedi. Hastanın alkollü olduğunu ve kendisini ifade edemediğini anlayan Dr. Cengiz, yanında gelen T.S.'ye dışarı çıkmasını ve hasta ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Duruma tepki gösteren T.S., Cengiz'e "İşini yap, ben burada bekleyeceğim" diyerek beklemeye devam etti.Kadının şiddet mağduru olabileceğini, yalnız konuşmasının faydalı olacağını düşünen Özgür Cengiz, kadını farklı sedyeye almak isteyince T.S. ile doktor arasında arbede yaşandı. Serbest bırakıldıDr. Cengiz'e küfredip darbeden T.S. ardından "Seni hastane dışında bıçakla doğrayacağım" diyerek de tehdit etti. Hastanede görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Meslektaşlarından protestoDr. Özgür Cengiz'in meslektaşları, olayın meydana geldiği hastanenin acil girişinde kısa süreli eylem yaptı. Canlarının tehlikede olduğunu anlatan sağlık çalışanları, şüphelilerin kısa sürede salıverilmesinin doğru olmadığını söyledi.Dr. Cengiz'in yaşadığı olayı anlatan ve duruma tepki gösteren aile hekimi Murat Erdoğan, “Bu türden insanlar hemen salıverilmemeli. Ayrıca bu kişiler sağlık hizmeti almaktan mahrum bırakılmalı. Bir hekim nasıl olur da görevi başında bıçakla doğranmakla tehdit edilir?" dedi.Sağlık çalışanları, benzer olayların yeniden yaşanmaması için bir süre alkış tutarak protesto etti. Eyleme katılan Dr. Özgür Cengiz ise açıklama yapmadı.

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, sağlıkta şiddet, protesto, doktor, hasta, tehdit