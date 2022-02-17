https://tr.sputniknews.com/20220217/hatayda-cizgili-sirtlan-fotokapanla-goruntulendi-1053926793.html

Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

hatay

sırtlan

çizgili sırtlan

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Hatay’da, Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi.Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın bulunduğu konum itibarıyla biyoçeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öğünç, şu bilgileri verdi:Öğünç, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlanların varlıklarını sürdürmesinin ve sayılarının artmasının, bu türle ilgili yapılan ve yapılacak koruma çalışmalarına bağlı olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20210612/nesli-tukenme-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-olan-cizgili-sirtlan-urfada-goruldu-1044717954.html

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hatay, sırtlan, çizgili sırtlan