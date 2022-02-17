Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220217/hatayda-cizgili-sirtlan-fotokapanla-goruntulendi-1053926793.html
Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi
Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T00:53+0300
2022-02-17T00:51+0300
yaşam
hatay
sırtlan
çizgili sırtlan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053926766_22:0:1978:1100_1920x0_80_0_0_6a77649c1fb71c9182dd9d72fe112694.png
Hatay’da, Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi.Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın bulunduğu konum itibarıyla biyoçeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öğünç, şu bilgileri verdi:Öğünç, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlanların varlıklarını sürdürmesinin ve sayılarının artmasının, bu türle ilgili yapılan ve yapılacak koruma çalışmalarına bağlı olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20210612/nesli-tukenme-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-olan-cizgili-sirtlan-urfada-goruldu-1044717954.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053926766_266:0:1733:1100_1920x0_80_0_0_a4ef1274f726a9097ac830f82f06b878.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, sırtlan, çizgili sırtlan

Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

00:53 17.02.2022
Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi
Hatay’da, çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
Abone olGoogle news
Hatay'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın görüntüsü fotokapanla kaydedildi.
Hatay’da, Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi.
Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'ın bulunduğu konum itibarıyla biyoçeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.
Bu kapsamda, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanın yayılış durumu ve ekolojisini belirlemek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Öğünç, şu bilgileri verdi:
"Çalışma alanı Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı arasındaki Bozkır ve Leçelik bölgeleri ve alanlarında kurulu fotokapanlarda çizgili sırtlan kaydı daha önce alınmıştı. Dernek olarak düzenli şekilde çizgili sırtlanlarla ilgili izleme ve koruma çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak Kırıkhan bölgesinde sağlıklı bir çizgili sırtlan bireyinin kaydını almanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Öğünç, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlanların varlıklarını sürdürmesinin ve sayılarının artmasının, bu türle ilgili yapılan ve yapılacak koruma çalışmalarına bağlı olduğunun altını çizdi.
Çizgili sırtlan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2021
DÜNYA
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan Urfa'da görüldü
12 Haziran 2021, 16:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала