https://tr.sputniknews.com/20220217/hollanda-endonezyadan-ozur-diledi-1053957464.html
Hollanda, Endonezya'dan özür diledi
Hollanda, Endonezya'dan özür diledi
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya'dan ülkenin bağımsızlık savaşı sırasında Hollanda ordusunun kullandığı aşırı şiddet için özür diledi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:57+0300
2022-02-17T16:57+0300
2022-02-17T16:57+0300
dünya
mark rutte
hollanda
özür dilemek
endonezya
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya'nın 1945 ile 1949 yılları arasındaki bağımsızlık savaşı sırasında Hollanda ordusunun halka uyguladığı aşırı şiddet nedeniyle özür diledi.Rutte, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski sömürgeyi geri kazanmak üzere Hollanda ordusu tarafından Endonezyalılara uygulanan sistematik, aşırı ve etik dışı olduğunu sonucuna varan tarihi incelemenin tüm bulgularını kabul ettiğini belirtti.Endonezya, Pasifik Savaşı'nın sona ermesinin ardından dönemin siyasi lideri Sukarno ve yardımcısı Muhammed Hatta'nın 1945'te radyodan okudukları bildirgeyle bağımsızlığını ilan etti.Hollanda Krallığı, Sukarno'nun bağımsızlık ilanını tanımadığı gibi sömürge yönetimini devam ettirmek amacıyla Cava ve Sumatra adalarına asker çıkardı.Krallık askerleri, sivil halka karşı yaptıkları katliamlarla savaş suçu işledi.Bazı şehirlerde süren çatışmaların ardından Hollanda ve Endonezya arasında başlayan barış görüşmeleri, 27 Aralık 1949'da Hollanda Krallığı'nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/hollanda-sadece-baska-ulkede-dogana-gocmen-diyecek-batilibatili-olmayan-gocmen-ayrimi-kalkacak-1053918772.html
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mark rutte, hollanda, özür dilemek, endonezya, sömürge
Hollanda, Endonezya'dan özür diledi
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya'dan ülkenin bağımsızlık savaşı sırasında Hollanda ordusunun kullandığı aşırı şiddet için özür diledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya'nın 1945 ile 1949 yılları arasındaki bağımsızlık savaşı sırasında Hollanda ordusunun halka uyguladığı aşırı şiddet nedeniyle özür diledi.
Rutte, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski sömürgeyi geri kazanmak üzere Hollanda ordusu tarafından Endonezyalılara uygulanan sistematik, aşırı ve etik dışı olduğunu sonucuna varan tarihi incelemenin tüm bulgularını kabul ettiğini belirtti.
Endonezya, Pasifik Savaşı'nın sona ermesinin ardından dönemin siyasi lideri Sukarno ve yardımcısı Muhammed Hatta'nın 1945'te radyodan okudukları bildirgeyle bağımsızlığını ilan etti.
Hollanda Krallığı, Sukarno'nun bağımsızlık ilanını tanımadığı gibi sömürge yönetimini devam ettirmek amacıyla Cava ve Sumatra adalarına asker çıkardı.
Krallık askerleri, sivil halka karşı yaptıkları katliamlarla savaş suçu işledi.
Bazı şehirlerde süren çatışmaların ardından Hollanda ve Endonezya arasında başlayan barış görüşmeleri, 27 Aralık 1949'da Hollanda Krallığı'nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sonuçlandı.