https://tr.sputniknews.com/20220217/ikby-basbakani-barzani-dohada-katar-emiri-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1053927084.html

IKBY Başbakanı Barzani, Doha'da Katar Emiri ile 'ikili ilişkileri' görüştü

IKBY Başbakanı Barzani, Doha'da Katar Emiri ile 'ikili ilişkileri' görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T01:01+0300

2022-02-17T01:01+0300

2022-02-17T01:00+0300

dünya

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

katar

şeyh temim bin hamed al sani

doha

mesrur barzani

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IKBY hükümeti, Barzani ile Al Sani'nin görüşmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, ikilinin Irak'taki son gelişmeler ve özellikle yeni hükümeti kurma çabalarını görüştüğü belirtildi.Görüşmede ayrıca Irak, IKBY ve Katar arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ve özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında Erbil ile Doha arasındaki bağların güçlendirilmesinin altının çizildiği kaydedildi.Barzani, iki günlük Doha ziyareti kapsamında Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuvari ve Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi ile de bir araya geldi.Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji Bakanı ile görüşmesinde, "IKBY'nin gaz potansiyeli ve bölgesel enerji işbirliğinin" ele alındığını vurguladı.

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

katar

doha

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ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), katar, şeyh temim bin hamed al sani, doha, mesrur barzani