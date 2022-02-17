IKBY Başbakanı Barzani, Doha'da Katar Emiri ile 'ikili ilişkileri' görüştü
© Twitter/Masrour Barzani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve yatırım konularını ele aldı.
© Twitter/Masrour Barzani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve yatırım konularını ele aldı.
IKBY hükümeti, Barzani ile Al Sani'nin görüşmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, ikilinin Irak'taki son gelişmeler ve özellikle yeni hükümeti kurma çabalarını görüştüğü belirtildi.
This morning, I thanked HH Sheikh @TamimBinHamad for the extraordinary hospitality of the Qatari people.— Masrour Barzani (@masrour_barzani) February 16, 2022
As I said to HH: Our peoples are bound together by more than a common history; we share a longing for peace and stability, and a solemn recognition of our stakes in it -mb. pic.twitter.com/9ZdUFYkgrM
Görüşmede ayrıca Irak, IKBY ve Katar arasındaki ilişkilerin de ele alındığı ve özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında Erbil ile Doha arasındaki bağların güçlendirilmesinin altının çizildiği kaydedildi.
Barzani, iki günlük Doha ziyareti kapsamında Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuvari ve Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi ile de bir araya geldi.
Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji Bakanı ile görüşmesinde, "IKBY'nin gaz potansiyeli ve bölgesel enerji işbirliğinin" ele alındığını vurguladı.
Fruitful exchange with Qatar PM Sheikh Khalid Al-Thani on regional security and the state of our bilateral relations.— Masrour Barzani (@masrour_barzani) February 16, 2022
We reaffirmed support for Qatari diplomatic footprint in Erbil to foster trade and investment. pic.twitter.com/Clz3tpUjCu