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https://tr.sputniknews.com/20220217/imamoglu-suda-kdv-indirimi-yapildi-ancak-belediyelerin-su-temin-maliyeti-yuzde-100den-fazla-artti-1053958193.html
İmamoğlu: Suda KDV indirimi yapıldı ancak belediyelerin su temin maliyeti yüzde 100’den fazla arttı
İmamoğlu: Suda KDV indirimi yapıldı ancak belediyelerin su temin maliyeti yüzde 100’den fazla arttı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su faturalarına yüzde 7 KDV indirimi yapıldığını ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyetinde... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T17:22+0300
2022-02-17T17:24+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
su
fatura
kdv
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Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istemişti.Erdoğan'ın çağrısının ardından Anadolu Ajansı, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı bilgisini paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/gorevlendirme-yapilan-belediyelerde-de-su-tarifelerinde-indirim-yapilacak-1053955669.html
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ekrem imamoğlu, su, fatura, kdv

İmamoğlu: Suda KDV indirimi yapıldı ancak belediyelerin su temin maliyeti yüzde 100’den fazla arttı

17:22 17.02.2022 (güncellendi: 17:24 17.02.2022)
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su faturalarına yüzde 7 KDV indirimi yapıldığını ancak büyükşehir belediyelerinin su temin maliyetinde yıllık yüzde 100'den fazla artış olduğunu belirterek, "Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" dedi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, AK Partili belediyelerden su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar indirim yaparak enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmalarını istemişti.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Anadolu Ajansı, görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde en az yüzde 7 indirim yapılacağı bilgisini paylaşmıştı.
Mutfak, musluk, su - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
TÜRKİYE
Görevlendirme yapılan belediyelerde de su tarifelerinde indirim yapılacak
16:31
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