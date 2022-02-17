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https://tr.sputniknews.com/20220217/israil-askerleri-polis-kopegine-saldirttiklari-filistinli-genci-gozaltina-aldi-1053926950.html
İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı
İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı
İsrail askerlerinin, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T00:56+0300
2022-02-17T01:05+0300
dünya
filistin
israil
polis
gözaltı
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail askerlerinin Filistinli gence polis köpeğini saldırttıkları video paylaşıldı.Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde 14 Şubat günü gerçekleştiği belirtilen olayda, Malik Mualla adlı 19 yaşındaki Filistinli gencin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, İsrail güçlerinin polis köpeğini kasten Malik Mualla'ya saldırttığına dikkat çekilerek, Filistinli gencin korkutulduğu kaydedildi.Videoda, Filistinli gencin İsrail askerlerine teslim olmak için ellerini kaldırdığı, silahlarını Filistinli gence doğrultan askerlerin köpeği bıraktığı görüldü.Köpeğin Filistinli gence bir süre saldırmasının ardından, İsrail askerleri Filistinli gencin etrafını sararak gözaltına aldı.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.​​​​​Filistin Esir İşleri Heyeti, gözaltına alınanların yüzde 99'unun bir ya da birçok defa işkence, baskı, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.
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filistin, israil, polis, gözaltı

İsrail askerleri, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldı

00:56 17.02.2022 (güncellendi: 01:05 17.02.2022)
© AAFilistin bayrak
Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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İsrail askerlerinin, polis köpeğine saldırttıkları Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail askerlerinin Filistinli gence polis köpeğini saldırttıkları video paylaşıldı.
Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde 14 Şubat günü gerçekleştiği belirtilen olayda, Malik Mualla adlı 19 yaşındaki Filistinli gencin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin polis köpeğini kasten Malik Mualla'ya saldırttığına dikkat çekilerek, Filistinli gencin korkutulduğu kaydedildi.
Videoda, Filistinli gencin İsrail askerlerine teslim olmak için ellerini kaldırdığı, silahlarını Filistinli gence doğrultan askerlerin köpeği bıraktığı görüldü.
Köpeğin Filistinli gence bir süre saldırmasının ardından, İsrail askerleri Filistinli gencin etrafını sararak gözaltına aldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.​​​​​
Filistin Esir İşleri Heyeti, gözaltına alınanların yüzde 99'unun bir ya da birçok defa işkence, baskı, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı.
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