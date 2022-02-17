https://tr.sputniknews.com/20220217/izmirdeki-uyusturucu-operasyonlarinda-50-kisi-tutuklandi-1053931047.html

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 50 kişi tutuklandı

İzmir'de çeşitli tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 kişi tutuklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T07:09+0300

2022-02-17T07:09+0300

2022-02-17T07:09+0300

türkiye

izmir

uyuşturucu

operasyon

narkotik

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İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-15 Şubat'ta kent genelinde 1115 operasyon yaptı.Yapılan aramalarda, 29 kök kenevir, 182 gram kokain, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid (bonzai) ile 19 hassas terazi, 17 tabanca, 11 tüfek ve bu silahlara ait 306 fişek ele geçirildi.1305 kişiye işlem yapılan operasyonlarda 60 şüpheliye adli kontrol uygulanırken, 50 kişi tutuklandı.Yine Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Şubat'ta gerçekleştirdiği 15 operasyonda 836 paket ısıtılmış sigara, 406 kaçak sigara, 31 bin 40 doldurulmuş makaron, 107 bin 600 boş makaron, 2 bin 55 puro, 28 kaçak tütün, 936 nargile melası, 172 pipo tütünü, 600 litre etil alkol, 33 elektronik sigara, 2 bin 538 elektronik sigara likitti, 4 bin 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, 15 şüpheliye işlem yaptı.Ayrıca, 7-13 Şubat'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 13 bin 619, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde ise 7 bin 104 olmak üzere toplam 20 bin 723 araca idari para cezası uygulandı.

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izmir, uyuşturucu, operasyon, narkotik