https://tr.sputniknews.com/20220217/kadina-yonelik-siddette-iyi-hal-indirimi-kalkiyor-1053937294.html

Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesine göre kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T11:04+0300

2022-02-17T11:04+0300

2022-02-17T11:28+0300

türkiye

adalet bakanlığı

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

kadına karşı şiddet

iyi hal indirimi

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Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet cezalarını artıran bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kadına şiddette iyi hal indirimini ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeye göre mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220217/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sila-senturk-aciklamasi-1053935474.html

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adalet bakanlığı, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, iyi hal indirimi