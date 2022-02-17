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https://tr.sputniknews.com/20220217/kadina-yonelik-siddette-iyi-hal-indirimi-kalkiyor-1053937294.html
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesine göre kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-17T11:28+0300
türkiye
adalet bakanlığı
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
iyi hal indirimi
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Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet cezalarını artıran bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kadına şiddette iyi hal indirimini ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeye göre mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220217/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sila-senturk-aciklamasi-1053935474.html
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adalet bakanlığı, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, iyi hal indirimi

Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

11:04 17.02.2022 (güncellendi: 11:28 17.02.2022)
© DHAAdalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesine göre kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet cezalarını artıran bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kadına şiddette iyi hal indirimini ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeye göre mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
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