https://tr.sputniknews.com/20220217/kiraladigi-evin-altindan-tunel-kazarak-ulu-camiye-ulasmaya-calisan-kisi-gozaltina-alindi-1053925328.html

Kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T00:04+0300

2022-02-17T00:04+0300

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türkiye

tünel

ulu camii

izmir

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Polis ekipleri, İzmir'in Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K'yi evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.R.K'nin gözaltına alındığı olaydan sonra polislerin yaptığı incelemede, evin 6 ay önce kiralandığı, Ulu Cami'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit etti.

türkiye

ulu camii

izmir

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tünel, ulu camii, izmir