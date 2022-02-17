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https://tr.sputniknews.com/20220217/kiraladigi-evin-altindan-tunel-kazarak-ulu-camiye-ulasmaya-calisan-kisi-gozaltina-alindi-1053925328.html
Kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T00:04+0300
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tünel
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Polis ekipleri, İzmir'in Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K'yi evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.R.K'nin gözaltına alındığı olaydan sonra polislerin yaptığı incelemede, evin 6 ay önce kiralandığı, Ulu Cami'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit etti.
türkiye
ulu camii
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tünel, ulu camii, izmir

Kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı

00:04 17.02.2022 (güncellendi: 00:09 17.02.2022)
© İHAKiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA
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İzmir'in Menemen ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, İzmir'in Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K'yi evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.
R.K'nin gözaltına alındığı olaydan sonra polislerin yaptığı incelemede, evin 6 ay önce kiralandığı, Ulu Cami'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit etti.
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