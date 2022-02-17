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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/kirimda-ukrayna-istihbaratina-calisan-bir-ajana-6-yil-hapis-cezasi-1053929273.html
Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası
Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, Ukraynalı istihbarat servislerine çalıştığı tespit edilen, 'Kırım.Gerçekler' adlı projede görev alan Rus... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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kırım
ukrayna
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Yesipenko Mart 2021'de gözaltına alınmıştı. FSB'nin elindeki bilgilere göre, Ukrayna istihbaratının çıkarları için keşif faaliyetlerinde bulunan Yesipenko, yarımadadaki yaşam destek tesislerinin ve insanların yoğun şekilde bulunduğu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını çekti. FSB, hükümlünün, Ukrayna'nın istihbarat servisleri için çalıştığını ve 'kendi güvenliğini sağlamak için' arabasında el yapımı patlayıcı bulundurduğunu itiraf etti. FSB, Yesipenko'nun 6 yıl hapis ve 110 bin ruble para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210317/fsb-kirimda-ukrayna-istihbaratina-calisan-bir-rus-gozaltina-alindi-1044047942.html
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fsb, kırım, ukrayna

Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası

02:56 17.02.2022
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, Ukraynalı istihbarat servislerine çalıştığı tespit edilen, 'Kırım.Gerçekler' adlı projede görev alan Rus vatandaşı Vladislav Yesipenko'nun 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Yesipenko Mart 2021'de gözaltına alınmıştı. FSB'nin elindeki bilgilere göre, Ukrayna istihbaratının çıkarları için keşif faaliyetlerinde bulunan Yesipenko, yarımadadaki yaşam destek tesislerinin ve insanların yoğun şekilde bulunduğu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını çekti.

FSB, hükümlünün, Ukrayna'nın istihbarat servisleri için çalıştığını ve 'kendi güvenliğini sağlamak için' arabasında el yapımı patlayıcı bulundurduğunu itiraf etti.

FSB, Yesipenko'nun 6 yıl hapis ve 110 bin ruble para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2021
DÜNYA
FSB: Kırım’da Ukrayna istihbaratına çalışan bir Rus gözaltına alındı
17 Mart 2021, 03:06
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