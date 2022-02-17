https://tr.sputniknews.com/20220217/kirimda-ukrayna-istihbaratina-calisan-bir-ajana-6-yil-hapis-cezasi-1053929273.html

Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası

Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, Ukraynalı istihbarat servislerine çalıştığı tespit edilen, 'Kırım.Gerçekler' adlı projede görev alan Rus... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T02:56+0300

2022-02-17T02:56+0300

2022-02-17T02:56+0300

ukrayna krizi

fsb

kırım

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Yesipenko Mart 2021'de gözaltına alınmıştı. FSB'nin elindeki bilgilere göre, Ukrayna istihbaratının çıkarları için keşif faaliyetlerinde bulunan Yesipenko, yarımadadaki yaşam destek tesislerinin ve insanların yoğun şekilde bulunduğu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını çekti. FSB, hükümlünün, Ukrayna'nın istihbarat servisleri için çalıştığını ve 'kendi güvenliğini sağlamak için' arabasında el yapımı patlayıcı bulundurduğunu itiraf etti. FSB, Yesipenko'nun 6 yıl hapis ve 110 bin ruble para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210317/fsb-kirimda-ukrayna-istihbaratina-calisan-bir-rus-gozaltina-alindi-1044047942.html

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