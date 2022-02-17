https://tr.sputniknews.com/20220217/kirimda-ukrayna-istihbaratina-calisan-bir-ajana-6-yil-hapis-cezasi-1053929273.html
Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası
Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, Ukraynalı istihbarat servislerine çalıştığı tespit edilen, 'Kırım.Gerçekler' adlı projede görev alan Rus... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T02:56+0300
2022-02-17T02:56+0300
2022-02-17T02:56+0300
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Yesipenko Mart 2021'de gözaltına alınmıştı. FSB'nin elindeki bilgilere göre, Ukrayna istihbaratının çıkarları için keşif faaliyetlerinde bulunan Yesipenko, yarımadadaki yaşam destek tesislerinin ve insanların yoğun şekilde bulunduğu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını çekti. FSB, hükümlünün, Ukrayna'nın istihbarat servisleri için çalıştığını ve 'kendi güvenliğini sağlamak için' arabasında el yapımı patlayıcı bulundurduğunu itiraf etti. FSB, Yesipenko'nun 6 yıl hapis ve 110 bin ruble para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210317/fsb-kirimda-ukrayna-istihbaratina-calisan-bir-rus-gozaltina-alindi-1044047942.html
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fsb, kırım, ukrayna
Kırım'da Ukrayna istihbaratına çalışan bir ajana 6 yıl hapis cezası
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım İdaresi, Ukraynalı istihbarat servislerine çalıştığı tespit edilen, 'Kırım.Gerçekler' adlı projede görev alan Rus vatandaşı Vladislav Yesipenko'nun 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Yesipenko Mart 2021'de gözaltına alınmıştı. FSB'nin elindeki bilgilere göre, Ukrayna istihbaratının çıkarları için keşif faaliyetlerinde bulunan Yesipenko, yarımadadaki yaşam destek tesislerinin ve insanların yoğun şekilde bulunduğu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını çekti.
FSB, hükümlünün, Ukrayna'nın istihbarat servisleri için çalıştığını ve 'kendi güvenliğini sağlamak için' arabasında el yapımı patlayıcı bulundurduğunu itiraf etti.
FSB, Yesipenko'nun 6 yıl hapis ve 110 bin ruble para cezasına çarptırıldığını bildirdi.