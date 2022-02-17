‘Kocaeli'de içinde kediler olduğu bilinmesine rağmen site duvarı betonla kapatıldı' iddiası

"İçeride zaten sığınağa açılan büyük bir delik var. Arkadaşlara buranın kapatılması talimatını verirken, 'İçeride herhangi bir canlı olup olmadığına dikkat edin' diye söyledik. Daha sonra olayları öğrendikten sonra ilk iş olarak arkadaşlarla görüştüm. Bana 'Başkanım arkada büyük bir delik var zaten, orayı kapatmadık. Biz kontrol ettik, içeride bir şey yoktu ama olur da bir şey olursa sığınağa geçer, oradan çıkartırız, sonra da tekrar arka tarafı kapatırız' dediler. Burada zafiyet oluşturacak en ufak bir konu yok. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir insan bir canlıyı bile bile isteye isteye canlı canlı gömebilir mi? Doğru değil bunlar. Biz burada komşularımızla huzurlu yaşamak istiyoruz ve bunu da deklare ediyoruz. Bizim hayvanlarla bir alıp veremediğimiz yok. Burada belediyenin koymuş olduğu kulübeler var, mama kapları var. Hayvanların orada yaşamasıyla ilgili hiç problem yok. Biz bunlara karşı değiliz zaten. Yaptığımız tamamen tamir ve tadilat, binanın güvenliğini sağlamak için orada bulunan elektrik panosunu korumak için. Ama bambaşka yerlere çekildi. Burada bizim üzerimizden bir linç kampanyası başlatıldı."