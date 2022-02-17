https://tr.sputniknews.com/20220217/kopekbaliklarinin-insanlara-neden-saldirdigi-ortaya-cikti-1053968309.html

Köpekbalıklarının insanlara neden saldırdığı ortaya çıktı

Köpekbalıklarının insanlara neden saldırdığı ortaya çıktı

Popüler kültürde köpekbalıklarının kana susamış canlılar olduğu ve insanları öldürmeye can attıkları mesajı verilse de gerçekte insan eti yemeye pek de ilgi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T22:54+0300

2022-02-17T22:54+0300

2022-02-17T22:56+0300

yaşam

köpekbalığı

saldırı

bilimsel araştırma

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Macquarie Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma köpekbalıklarının insanlara saldırmasının arkasındaki nedenlere ışık tuttu. Elde edilen bulgulara göre köpekbalıkları objeleri yeterli düzeyde ayırt edemedikleri için insanlara saldırıyor. Bilim insanları, yaptıkları araştırma kapsamında köpekbalıklarının yüzdüğü hızda hareket edebilmesi için gönderilen bir scooter'a bir su altı kamerası taktı. Kaydedilen görüntüleri elde eden bilim insanları, köpekbalıklarının sudaki nesneleri nasıl gördüklerini simüle etmek için bir modelleme programı oluşturdu.İnsanlara yönelik en fazla sayıda ölümcül saldırıdan sorumlu olan büyük beyaz köpekbalıkları da dahil olmak üzere köpekbalıklarının çoğunun renk körü olduğuna inanılıyor. Bu nedenle hareketlerinde daha çok siluet halindeki şekillere güveniyorlar.Araştırmayı yürüten, Macquarie Üniversitesi Nörobiyoloji Laboratuvarı'nda görev yapan Dr. Laura Ryan, "Okyanusun yüzeyindeki sörfçülerin, yüzücülerin ve yüzgeç ayaklıların (fok balıkları ve deniz aslanları gibi) aşağıdan bakan beyaz bir köpekbalığına aslında aynı göründüğünü keşfettik. Çünkü köpekbalıkları ince ayrıntıları veya renkleri göremiyorlar" dedi.Araştırmacılar, yavru köpekbalıklarının insanlar için daha tehlikeli olduğunu çünkü nispeten daha iyi görüş yeteneğine sahip yaşlı köpekbalıklarına kıyasla nesneleri ayırt etmekte zorlandıklarını belirtti.Bilim insanları, yapılan bu araştırmanın köpekbalığı saldırılarını önlemesini ve insanlarla köpek balıkları arasında bir arada yaşam ihtimalini arttırabileceğini umduklarını kaydetti.Araştırma, 73 köpek balığı saldırısının gerçekleştiği 2021'de saldırıların rekor düzeye ulaşmasından sonra gerçekleştirildi. 2020'de bu sayı, yalnızca 21'di.

https://tr.sputniknews.com/20210623/kopekbaliklarinin-nasil-dinlendigi-kesfedildi-1044797707.html

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köpekbalığı, saldırı, bilimsel araştırma