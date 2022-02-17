https://tr.sputniknews.com/20220217/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplanacak-1053932686.html

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 'omicron' gündemiyle toplanacak. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T09:02+0300

2022-02-17T09:02+0300

2022-02-17T09:02+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559699_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_9567d8dcea50b04987561ff713d310a0.jpg

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Gündemde Omicron varyantı olacak. Türkiye'de son 20 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.Haftalık vaka haritasında ise binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron