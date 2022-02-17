https://tr.sputniknews.com/20220217/koronavirus-bilim-kurulu-bugun-toplanacak-1053932686.html
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 'omicron' gündemiyle toplanacak. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:02+0300
2022-02-17T09:02+0300
2022-02-17T09:02+0300
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
omicron
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Gündemde Omicron varyantı olacak. Türkiye'de son 20 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.Haftalık vaka haritasında ise binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , omicron
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 'omicron' gündemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Gündemde Omicron varyantı olacak.
Türkiye'de son 20 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı. 162 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 106 oldu.
Haftalık vaka haritasında ise binli rakamlar aşıldı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı. Vakalar 78 ilde artarken, yalnızca 3 ilde azaldı.