https://tr.sputniknews.com/20220217/kremlinden-kievin-en-ust-duzeyde-gorusme-onerisine-iliskin-degerlendirme-neden-1053953605.html

Kremlin’den Kiev'in en üst düzeyde görüşme önerisine ilişkin değerlendirme: Neden?

Kremlin’den Kiev'in en üst düzeyde görüşme önerisine ilişkin değerlendirme: Neden?

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Kiev’den birçok kez en üst düzeyde görüşme önerisi içeren sinyaller aldığını, fakat bu taleplerin amacının belirsizliğini... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T16:00+0300

2022-02-17T16:00+0300

2022-02-17T16:12+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

kremlin

rusya

abd

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Moskova’nın Kiev’den birçok kez en üst düzeyde görüşme önerisi içeren sinyaller aldığını, fakat bu taleplerin amacının belirsizliğini koruduğunu söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev'in Moskova'ya üst düzey görüşme için talepler gönderdiği, fakat aldıkları yanıtların ‘ikili görüşmeye yol açmadığı’ şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, “Kiev'den defalarca görüşme önerisi içeren sinyaller aldık. Fakat Kiev her defasında basit bir soruyu yanıtlamadı: Neden? Ne amaçla” diye konuştu.Kiev’in görüşmede ‘sadece Donbass’ın konuşulmasını’ önerdiğine dikkat çeken Peskov, “Biz ise, ‘Donbass’ı Donbass sakinleri ile görüşün, bize farklı konularda soracaklarınız var mı’ diyoruz. Yanıt vermiyorlar” ifadelerini kullandı.‘Rus ordu birliklerinin Rusya topraklarındaki hareketlerini hiç kimseyle tartışmak niyetinde değiliz’ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Rusya’nın Ukrayna sınırına ek güçler gönder gönderdiği şeklindeki iddiaları sorulan Peskov, “Silahlı kuvvetlerimizi ülkemizin topraklarında ne şekilde sevk ettiğimize dair talepleri kabul etmeye hazır değiliz ve etmeyeceğiz. Bu bizim egemenlik hakkımızdır ve bunu kimseyle tartışmak niyetinde değiliz” vurgusunu yaptı.Bu yakınlarda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kırım'da Ukrayna'ya bitişik bölgelerdeki tatbikatların belirli aşamalarının sona erdiğini ve tatbikatlar tamamlandıkça askeri birliklerin kalıcı yerlerine döndüğünü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor ettiğini hatırlatan Peskov, “Bu süreç başladı. Savunma Bakanlığı tarafından askerlerin dönüşüne ilişkin sağlanan hem görüntüleri hem de bilgileri gördük” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü aynı zamanda tatbikat gruplarının haftalarca oluşturulduğu için bu sürecin zaman aldığını ve birliklerin bir günde kalıcı yerlerine çekmenin mümkün olmadığını vurguladı.Rusya-Ukrayna sınırındaki durum istikrarlı, fakat Donbass'taki temas hattında gerilim tırmanıyor’Gazetecilerin Rusya-Ukrayna sınırındaki durumu sorması üzerine Peskov, “Rusya-Ukrayna sınırındaki durum gerçekten istikrarlı” diye yanıt verdi ve devam etti:“Kendi bağımsızlıklarını ilan eden tanınmayan cumhuriyetler ile olan temas hattına gelince, orada gerilimin tırmandığını görüyoruz.”‘Kremlin Donbass’taki gerilimden derin endişe duyuyor’Kremlin’in Donbass’taki gerilimden derin endişe duyduğuna dikkat çeken Peskov, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinin temas hattının hemen yakınında aşırı yoğunlaşmasının olası provokasyonlarla birleştiğinde korkunç bir tehlike oluşturabileceği konusunda defalarca uyardık” vurgusunu yaptı ve ekledi:“Şimdi bu provokasyonların devam ettiğini görüyoruz, kendi bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin temsilcilerinin paylaştığı, temas hattında karşılıklı olarak ateş açıldığına ve ilk saldırıların Ukrayna tarafından geldiğine dair mesajlar görüyoruz. Bu endişe verici bir bilgi, yakından izlemeye devam ediyoruz.”Kremlin’in Donbass’ta tırmanan gerilim ile ilgili Kiev ile görüşme planlamadığını söyleyen Peskov, Kremlin’in bu durum karşısında hangi adımları atma niyeti olduğu sorusuna ise, “Bu durumda dikkatle izliyoruz. Gelişmelerin ne yönde evrileceğini göreceğiz” yanıtını verdi.

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sergey lavrov, kremlin, rusya, abd