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Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Tarih henüz belli değil
Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Tarih henüz belli değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye yapacağı ziyaretin... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:29+0300
2022-02-17T14:34+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
ukrayna
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Gazetecilere konuşan Peskov, “Ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi” dedi. Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden görüşülmeye devam ettiğini ifade etti. Erdoğan ocak ayında Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini, ayrıca Rus lider ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmeyi istediklerini söylemişti. Erdoğan dün de Putin ile üçlü görüşme fikrine nasıl yaklaştığını öğrenmek için telefon görüşmesi yapmak istediğini ifade etmişti. Peskov ise 8 Şubat’ta Moskova ile Ankara arasında Putin’in ziyareti konusunda bir anlaşma olduğunu, ancak net tarihin henüz belli olmadığını, ziyaretin liderlerin programlarının uygun olduğu bir vakitte gerçekleşeceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/erdogan-sayin-putin-ile-zelenskiyi-bir-araya-getirmek-uzere-bu-toplantiyi-yapalim-istiyoruz-1053466946.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy

Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Tarih henüz belli değil

14:29 17.02.2022 (güncellendi: 14:34 17.02.2022)
© AA / Mustafa KamacıRecep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA / Mustafa Kamacı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye yapacağı ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Peskov, “Ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi” dedi. Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden görüşülmeye devam ettiğini ifade etti.
Erdoğan ocak ayında Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini, ayrıca Rus lider ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmeyi istediklerini söylemişti. Erdoğan dün de Putin ile üçlü görüşme fikrine nasıl yaklaştığını öğrenmek için telefon görüşmesi yapmak istediğini ifade etmişti.
Peskov ise 8 Şubat’ta Moskova ile Ankara arasında Putin’in ziyareti konusunda bir anlaşma olduğunu, ancak net tarihin henüz belli olmadığını, ziyaretin liderlerin programlarının uygun olduğu bir vakitte gerçekleşeceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Erdoğan: Putin-Zelenskiy görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
4 Şubat, 13:03
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