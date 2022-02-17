https://tr.sputniknews.com/20220217/kremlinden-putinin-turkiye-ziyaretiyle-ilgili-aciklama---1053948287.html

Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Tarih henüz belli değil

Kremlin’den Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama: Tarih henüz belli değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye yapacağı ziyaretin... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T14:29+0300

2022-02-17T14:29+0300

2022-02-17T14:34+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Gazetecilere konuşan Peskov, “Ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi” dedi. Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden görüşülmeye devam ettiğini ifade etti. Erdoğan ocak ayında Putin’i Türkiye’ye davet ettiğini, ayrıca Rus lider ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmeyi istediklerini söylemişti. Erdoğan dün de Putin ile üçlü görüşme fikrine nasıl yaklaştığını öğrenmek için telefon görüşmesi yapmak istediğini ifade etmişti. Peskov ise 8 Şubat’ta Moskova ile Ankara arasında Putin’in ziyareti konusunda bir anlaşma olduğunu, ancak net tarihin henüz belli olmadığını, ziyaretin liderlerin programlarının uygun olduğu bir vakitte gerçekleşeceğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220204/erdogan-sayin-putin-ile-zelenskiyi-bir-araya-getirmek-uzere-bu-toplantiyi-yapalim-istiyoruz-1053466946.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy