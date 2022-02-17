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https://tr.sputniknews.com/20220217/kukuli-sarkilari-youtubeda-zirvede-sezen-aksu-ve-ezheli-geride-birakti-1053955559.html
Kukuli şarkıları YouTube'da zirvede: Sezen Aksu ve Ezhel'i geride bıraktı
Kukuli şarkıları YouTube'da zirvede: Sezen Aksu ve Ezhel'i geride bıraktı
Fenomen karakter Kukuli’nin şarkıları YouTube Music Türkiye’de Sezen Aksu, Ezhel gibi isimleri geride bırakarak 2021 yılının en çok dinleneni oldu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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youtube
yaşam
ezhel
sezen aksu
çocuk
şarkı
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Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Kukuli, ‘Turşu’, ‘Paylaşmak Güzeldir’, ‘Tebessüm En Güzel’ gibi 7’den 70’e sevilen şarkılarıyla YouTube Music Türkiye’de son 12 ayda en çok dinlenenler arasında birinci sırada yer alarak Türkiye’nin yeni starı oldu.Çizgi diziden fenomen bir sanal karakterKukuli şarkılarıyla Ezhel, Sezen Aksu, Müslüm Gürses gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerini geride bırakarak birincilik tahtına oturdu.Hareketli ve sevimli maymun Kukuli’nin en yakın arkadaşları Tinky ve Minky ile maceralarını eğlenceli ve eğitici şarkılar eşliğinde anlatan animasyon dizi Kukuli, 2013 yılında ilk olarak YouTube’da gösterime girdi.Kukuli’nin YouTube’da 3 milyon abonesi bulunurken aylık izlenme oranı ise 100 milyona ulaşıyor.İlk dijital çizgi film olma özelliğine sahip Kukuli Dünya çapında da adından söz ettiriyor ve çocukların ve yetişkinlerin sevimli kahramanının hikayeleri 72 ülkede, 16 dilde dijital platformlarda ve televizyon kanallarında yayınlanıyor.
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Kukuli şarkıları YouTube'da zirvede: Sezen Aksu ve Ezhel'i geride bıraktı

16:27 17.02.2022 (güncellendi: 16:32 17.02.2022)
© Twitter Fenomen karakter Kukuli
Fenomen karakter Kukuli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Twitter
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Fenomen karakter Kukuli’nin şarkıları YouTube Music Türkiye’de Sezen Aksu, Ezhel gibi isimleri geride bırakarak 2021 yılının en çok dinleneni oldu.
Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Kukuli, ‘Turşu’, ‘Paylaşmak Güzeldir’, ‘Tebessüm En Güzel’ gibi 7’den 70’e sevilen şarkılarıyla YouTube Music Türkiye’de son 12 ayda en çok dinlenenler arasında birinci sırada yer alarak Türkiye’nin yeni starı oldu.

Çizgi diziden fenomen bir sanal karakter

Kukuli şarkılarıyla Ezhel, Sezen Aksu, Müslüm Gürses gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerini geride bırakarak birincilik tahtına oturdu.
Hareketli ve sevimli maymun Kukuli’nin en yakın arkadaşları Tinky ve Minky ile maceralarını eğlenceli ve eğitici şarkılar eşliğinde anlatan animasyon dizi Kukuli, 2013 yılında ilk olarak YouTube’da gösterime girdi.
Kukuli’nin YouTube’da 3 milyon abonesi bulunurken aylık izlenme oranı ise 100 milyona ulaşıyor.
İlk dijital çizgi film olma özelliğine sahip Kukuli Dünya çapında da adından söz ettiriyor ve çocukların ve yetişkinlerin sevimli kahramanının hikayeleri 72 ülkede, 16 dilde dijital platformlarda ve televizyon kanallarında yayınlanıyor.
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