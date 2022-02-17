https://tr.sputniknews.com/20220217/lavrov-abdnin-guvenlik-garantileriyle-ilgili-yanitina-cevabimizi-birkac-saat-icinde-gonderecegiz-1053947490.html

Lavrov: ABD'nin güvenlik garantileriyle ilgili yanıtına cevabımızı birkaç saat içinde göndereceğiz

Lavrov: ABD'nin güvenlik garantileriyle ilgili yanıtına cevabımızı birkaç saat içinde göndereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin güvenlik garantileriyle ilgili yanıtına vereceği cevabın birkaç saat içinde gönderileceğini ve... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T14:09+0300

2022-02-17T14:09+0300

2022-02-17T14:55+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

moskova

rusya

italya

luigi di maio

güvenlik

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Moskova'da İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Hem basılı halde hem de elektronik formatta göndermeyi planlıyoruz. (Cevabımız) ABD'lilere gönderildikten sonra birkaç saat içinde yayınlanacak, bunu bugün gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.Lavrov, güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin de Rusya'nın tekliflerindeki tüm hususları kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti.'Meslektaşlarımızın her birinden ulusal düzeyde yanıt bekliyoruz' NATO'nun doğuya genişlememesi, saldırı silahlarının konuşlandırılmaması, Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin imzalandığı anda Avrupa'da bulunan askeri-siyasi yapılanmaya saygı gösterilmesi gibi Avrupa'nın güvenliğinin bağlı olduğu temel konularda anlaşma sağlanmadıkça mevcut sorunların çözülemeyeceğini söyleyen Lavrov şöyle devam etti: "Argümanlarımızın temelinde, en üst düzeyde mutabık kalınan, Batı'nın sadece kendi işine gelen kısmını ön plana çıkarmaya çalıştığı bölünmez güvenlik formülü yatıyor. Bu nedenle, meslektaşlarımızın her birinin, o zaman imzaladıkları ve iptal etmedikleri belgeleri nasıl anladıklarını ve nasıl uygulamayı planladıklarını ulusal düzeyde açıklamalarını saygılı ancak ısrarlı bir şekilde talep edeceğiz." Batı'nın Ukrayna çevresindeki gerilimi kamuoyuna tehdit ve korku salarak tırmandırdığını kaydeden Lavrov, Batı'nın bunları Rusya'nın teklifleriyle ilgili ciddi diyalogdan kaçmak için kullanmayacağını umduklarını söyledi. 'Ukrayna çevresindeki gelişmelerin sorumluluğunu Rusya'ya yükleme girişimleri başarısız olacak' Lavrov, Batı'nın Ukrayna çevresindeki gelişmelerin sorumluluğunu Rusya'ya yükleme girişimlerinin de başarısız olacağını vurguladı. Rusya'nın NATO ülkelerinin sınırlarında askeri varlığını artırmazken NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye devam ettiğine dikkat çeken Lavrov, "Yani, Rus askerlerin kendi topraklarında bulunmalarına ve bizim NATO üyelerinin sınırlarındaki varlığımızı hiçbir şekilde artırmamamıza yanıt olarak NATO, tam da bizi suçladığı şeyleri yapıyor" diye ekledi.

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sergey lavrov, moskova, rusya, italya, luigi di maio, güvenlik