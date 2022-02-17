https://tr.sputniknews.com/20220217/malezyada-erkekler-soz-dinlemeyen-esini-nazikce-dovsun-diyen-kadin-bakana-derhal-istifa-cagrisi-1053966237.html

Malezya'da 'erkek söz dinlemeyen eşini nazikçe dövsün' diyen kadın bakana 'derhal istifa et' çağrısı

Malezya'da 'erkek söz dinlemeyen eşini nazikçe dövsün' diyen kadın bakana 'derhal istifa et' çağrısı

Erkeklere 'itaat etmeyen eşlerini nazikçe dövmelerini' tavsiye eden videolar yayımlayan Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Siti Zailah Mohd... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T21:15+0300

2022-02-17T21:15+0300

2022-02-17T21:16+0300

dünya

malezya

kadın hakları

cinsiyet eşitliği

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İslam'ın resmi din olduğu, şeriat mahkemelerinin hukuk sisteminin içinde yer aldığı Malezya'da bir kadın bakan yardımcısının evlilik danışmanlığına soyunması kriz çıkardı. Koalisyon hükümetinin parçası olan Pan-Malezya İslam Partisi'nden Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Siti Zailah Mohd Yusuf, Instagram'da yayımladığı 'annenizin tüyoları' başlıklı videolarda, kocalara 'itaat etmeyen eşlerini nazikçe dövmelerini' tavsiye etti. Kadın hakları örgütleri, Siti Zailah'ın istifasını talep etti. Bir videoda, kocanın 'inatçı' karısını disipline sokmak için ona öğüt verebileceğini, işe yaramazsa, uyku alanlarını üç gün ayırarak davranış değişikliğine zorlayabileceğini söyleyen kadın bakan yardımcısı, "Yatakların ayrılmasından sonra hala tavsiye almayı veya davranışını değiştirmeyi reddederse, koca kararlılığını ve karısının değişmesini ne kadar istediğini göstermek için ona 'nazikçe' vurarak fiziksel temas yaklaşımını deneyebilir" dedi.'Fiziksel temasın acı verici olmaması, şefkat dolu olması gerektiğini' sözlerine ekleyen Siti Zailah, bir başka videoda, 'koca kızgın olduğunda karısının susması gerektiğini, aksi takdirde işlerin daha kötüye gideceğini' nasihat etti.Bakan yardımcısının 'evlilik danışmanlığı' videoları STK'lerden kadın siyasetçilere birçok çevreden tepki çekti. Siti Zailah'ın tavsiyelerinin erkeği kadına şiddete teşvik ettiği, kadını da aile içi şiddet tehdidi karşısında boyun eğmeye zorladığı belirtildi. Kadın hakları örgütleri bakan yardımcısının istifa etmesi gerektiğinde sözbirliği etti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Ortak Eylem Grubu (JAG), videolardaki tavsiyelerin kadınların eşitlik, haysiyet ve aşağılayıcı ifadelerden özgürlük haklarını reddettiği için tiksindirici olduğunu ve başarısız bir liderliğe kanıt oluşturduğunu belirtti. "Bakan yardımcısı, ev içi şiddeti normalleştirdiği ve cinsiyet eşitliğine karşı fikirlerle davranışları yaydığı için derhal istifa etmeli" denilen açıklamada, sadece 2020 ve 2021'deki pandemi kapanmaları sırasında polise 9015 ev içi şiddet ihbarı geldiği, STK'ler ve diğer örgütlere gelen şikayetlerin bu sayıya dahil edilmediğine dikkat çekildi. Siti Zailah'ın sözlerinin pek çok kadının damgalanma gibi korkularla şiddeti ihbar edememesi durumunu daha da kötüleştirdiğini belirten JAG, bakanlık düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yeren, cinsiyete dayalı şiddeti teşvik eden açıklama yapmanın, Malezya'nın cinsiyet eşitliği hedefini ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan taahhütlerini çiğnediğini vurguladı. Başbakan İsmail Sabri Yakub ile Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Rina Harun'u acilen harekete geçmeye çağıran açıklamaya 11 kadın hakları örgütü de imza koydu.

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malezya, kadın hakları, cinsiyet eşitliği