https://tr.sputniknews.com/20220217/mehmet-barlas-universiteler-bos-kalmayacak-1053933919.html
Mehmet Barlas: Üniversiteler boş kalmayacak
Mehmet Barlas: Üniversiteler boş kalmayacak
Sabah gazetesi başyazarı Barlas, üniversitelere girişte baraj puanı zorunluluğunun kaldırılmasının önemine dikkat çekti ve "Üniversiteler boş ve öğrenciler... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:48+0300
2022-02-17T09:48+0300
2022-02-17T09:48+0300
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eğitim
üniversite
baraj puanı
özel okul
öğrenci
ösym
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında üniversiteye giriş sınavında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi ve "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz" görüşünü savundu.Barlas, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin olarak yazısında, "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz. YÖK Başkanı Erol Özvar gibi değerli insanlar artık yönetimlerde ağırlık taşıyor. Hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak, hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak olan karar sayesinde üniversiteler boş ve öğrenciler açıkta kalmayacak." düşüncesini dile getirdi.
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türkiye, eğitim, üniversite, baraj puanı, özel okul, öğrenci, ösym
Mehmet Barlas: Üniversiteler boş kalmayacak
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Sabah gazetesi başyazarı Barlas, üniversitelere girişte baraj puanı zorunluluğunun kaldırılmasının önemine dikkat çekti ve "Üniversiteler boş ve öğrenciler açıkta kalmayacak" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında
üniversiteye giriş sınavında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi ve "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz"
görüşünü savundu.
Barlas, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin olarak yazısında, "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz. YÖK Başkanı Erol Özvar gibi değerli insanlar artık yönetimlerde ağırlık taşıyor. Hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak, hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak olan karar sayesinde üniversiteler boş ve öğrenciler açıkta kalmayacak." düşüncesini dile getirdi.