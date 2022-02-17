https://tr.sputniknews.com/20220217/mehmet-barlas-universiteler-bos-kalmayacak-1053933919.html

Mehmet Barlas: Üniversiteler boş kalmayacak

Mehmet Barlas: Üniversiteler boş kalmayacak

Sabah gazetesi başyazarı Barlas, üniversitelere girişte baraj puanı zorunluluğunun kaldırılmasının önemine dikkat çekti ve "Üniversiteler boş ve öğrenciler... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T09:48+0300

2022-02-17T09:48+0300

2022-02-17T09:48+0300

türkiye

türkiye

eğitim

üniversite

baraj puanı

özel okul

öğrenci

ösym

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugün kaleme aldığı yazısında üniversiteye giriş sınavında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdi ve "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz" görüşünü savundu.Barlas, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin olarak yazısında, "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz. YÖK Başkanı Erol Özvar gibi değerli insanlar artık yönetimlerde ağırlık taşıyor. Hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak, hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak olan karar sayesinde üniversiteler boş ve öğrenciler açıkta kalmayacak." düşüncesini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/tyt-ve-aytde-neler-degisti-1053865410.html

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türkiye, eğitim, üniversite, baraj puanı, özel okul, öğrenci, ösym