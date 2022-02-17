https://tr.sputniknews.com/20220217/meksikada-ithalati-yasaklanan-avokadonun-pahalanmasi-bekleniyor-1053933440.html
ABD'de uyuşturucu alarmı nedeniyle Meksika'dan ithalatı yasaklanan avokadonun pahalanması bekleniyor
ABD'de uyuşturucu alarmı nedeniyle Meksika'dan ithalatı yasaklanan avokadonun pahalanması bekleniyor
ABD'nin Meksika'dan avokado ithalatını askıya alma uygulamasını sürdürmesi halinde önümüzdeki haftalarda arzın azalması ve fiyat artışları bekleniyor. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:31+0300
2022-02-17T09:31+0300
2022-02-17T09:35+0300
ekonomi
meksika
avokado
abd
ithalat
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Geçen hafta Meksika'da ABD pazarına erişimi olan tek eyalet Michoacán'daki ABD'li bir bitki güvenlik müfettişinin tehdit almasının ardından Washington yönetimi, Meksika'dan avokado ithalatını askıya aldığını duyurdu.Michoacán, Meksika'nın ABD pazarına ihracat yapmaya tam yetkisi olan tek eyaleti olarak öne çıkarken, yasağın uygulanmasında uyuşturucu kartellerinin savaşları etkili oldu.Karar hızlı bir şekilde uygulanırken marketlere, restoranlara ve tüketicilere ithalat yasağına hazılanmak için zaman tanınmadı. Kararın ne kadar süre için geçerli olacağı henüz net değil.Artan popülaritesi ve mevsimselliği nedeniyle avokado fiyatları genellikle istikrarsız seyrediyor.Geçen yıl sevkiyatların artması ürünün fiyatının düşmesi beklentisini doğursa da 2021′deki fazla talep fiyatları yükseltti.CNBC'ye konuşan Rabobank kıdemli meyve ve sebze analisti David Magana’ya göre, ABD’de satın alınan avokadoların yaklaşık yüzde 80′i Meksika'nın Michoacán eyaletinden geliyor. Ayrıca zamanında, bu sayı yüzde 90′a yaklaşıyor.Magana, "İşin açığı önümüzdeki birkaç hafta içinde avokado arzının önemli ölçüde azaldığını göreceğiz ve ekonomik mantıkla avokado fiyatlarının geçici olarak artmasını bekleyebiliriz" dedi.Bununla birlikte Kaliforniya'daki avokado üretiminin de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttığı bilgisini veren Magana, askıya almanın kaldırılmasının birkaç hafta sürebileceğini söyledi.Yasağın etkisinin çok büyük olacağını düşünmediğini belirten Magana, halihazırda 'Super Bowl' hafasonunun geçildiğini ve muhtemelen insanların mutfağında şu an avokadonun muhtemelen olduğunu kaydetti.
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meksika, avokado, abd, ithalat
ABD'de uyuşturucu alarmı nedeniyle Meksika'dan ithalatı yasaklanan avokadonun pahalanması bekleniyor
09:31 17.02.2022 (güncellendi: 09:35 17.02.2022) Abone ol
ABD'nin Meksika'dan avokado ithalatını askıya alma uygulamasını sürdürmesi halinde önümüzdeki haftalarda arzın azalması ve fiyat artışları bekleniyor.
Geçen hafta Meksika'da ABD pazarına erişimi olan tek eyalet Michoacán'daki ABD'li bir bitki güvenlik müfettişinin tehdit almasının ardından Washington yönetimi, Meksika'dan avokado ithalatını askıya aldığını duyurdu.
Michoacán, Meksika'nın ABD pazarına ihracat yapmaya tam yetkisi olan tek eyaleti olarak öne çıkarken, yasağın uygulanmasında uyuşturucu kartellerinin savaşları etkili oldu.
Karar hızlı bir şekilde uygulanırken marketlere, restoranlara ve tüketicilere ithalat yasağına hazılanmak için zaman tanınmadı. Kararın ne kadar süre için geçerli olacağı henüz net değil.
Artan popülaritesi ve mevsimselliği nedeniyle avokado fiyatları genellikle istikrarsız seyrediyor.
Geçen yıl sevkiyatların artması ürünün fiyatının düşmesi beklentisini doğursa da 2021′deki fazla talep fiyatları yükseltti.
CNBC'ye konuşan Rabobank kıdemli meyve ve sebze analisti David Magana’ya göre, ABD’de satın alınan avokadoların yaklaşık yüzde 80′i Meksika'nın Michoacán eyaletinden geliyor. Ayrıca zamanında, bu sayı yüzde 90′a yaklaşıyor.
Magana, "İşin açığı önümüzdeki birkaç hafta içinde avokado arzının önemli ölçüde azaldığını göreceğiz ve ekonomik mantıkla avokado fiyatlarının geçici olarak artmasını bekleyebiliriz" dedi.
Bununla birlikte Kaliforniya'daki avokado üretiminin de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttığı bilgisini veren Magana, askıya almanın kaldırılmasının birkaç hafta sürebileceğini söyledi.
Yasağın etkisinin çok büyük olacağını düşünmediğini belirten Magana, halihazırda 'Super Bowl' hafasonunun geçildiğini ve muhtemelen insanların mutfağında şu an avokadonun muhtemelen olduğunu kaydetti.