https://tr.sputniknews.com/20220217/melania-trump-muzayedede-kendi-nftsini-mi-satin-aldi-1053944955.html

Melania Trump, müzayedede kendi NFT'sini mi satın aldı?

Melania Trump, müzayedede kendi NFT'sini mi satın aldı?

Eski ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, 2018'de giydiği bir şapkanın görsellerini dijital ortamda NFT olarak satışa çıkardı. Ancak kripto para... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T13:30+0300

2022-02-17T13:30+0300

2022-02-17T13:33+0300

yaşam

melania trump

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kripto para

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 2018'de giydiği bir şapkanın görsellerini dijital ortamda satışa çıkardı.Şapka ve NFT'nin açılış fiyatı 250 bin dolar oldı. Fakat kripto para piyasasında son dönemde yaşanan çöküş, Trump'ın NFT satışını da etkiledi.SOL'un değerinin 95 dolara kadar düşmesiyle, Trump'ın şapka için dişe dokunur bir teklif alma olasılığı dramatik şekilde azaldı.Bloomberg'in haberine göre, Trump’ın ilk NFT’si için müzayedede yapılan açık artırmayı kazanan ve ödemeyi yapan hesap, projeyi başlatan kuruluşa ait.İddia, esere ödeme yapan sanal hesap da teklifin kaynağına, yani projeyi başlatan kuruluşa ait olduğu yönünde.Trump da projeyi başlatan kişi olduğu için, kendi NFT’sini satın aldığı iddia ediliyor. Habere göre, NFT'yi satın alırken kullanılan para, üçüncü bir kaynağa aktarılarak, eseri farklı bir kişinin aldığı izlenimi yaratılmak istendi.23 Ocak’ta 372 bin 657 dolarlık kripto para başka bir cüzdana aktarılırken, daha sonra Solana kripto para birimiyle NFT açık artırmasını kazanan hesaptan esere ödeme yapıldı.Melania Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada ise "Blockchain şirketi tamamen şeffaftır. Yani insanlar her işlemi görebilir. İşlem, alıcı için üçüncü taraf olarak kolaylaştırıldı" ifadelerini kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/kunefe-nft-oldu-1053689935.html

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