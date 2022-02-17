https://tr.sputniknews.com/20220217/mersinde-kadin-cinayeti-20-yasindaki-edanur-esendere-bicaklanarak-oldurulmus-olarak-bulundu-1053960651.html

Mersin'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki Edanur Esendere bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Mersin'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki Edanur Esendere bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Mersin'in Toroslar ilçesinde, işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 20 yaşındaki Edanur Esendere bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T18:46+0300

2022-02-17T18:46+0300

2022-02-17T18:46+0300

türkiye

kadın cinayeti

cinayet

mersin

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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Işıktepe Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, çalılıkların arasında bir kadın cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi.Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), işitme ve konuşma engelli Edanur Esendere (20) olduğunu belirlediği kadının, bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Kadının cenazesi morga gönderildi.Esendere'nin olay günü kendisi gibi engelli M.C.Y. ile görüştüğünü saptayan jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, sorgusunda, cinayeti Adana'da yaşayan R.A'nın azmettirmesi ve kıskançlık sebebiyle işlediğini iddia etti.Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan R.A. ile olaya karıştığı ileri sürülen R.D. jandarmaya götürüldü.Zanlılardan M.C.Y. ile R.A, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Başsavcılıktan açıklamaMersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Esendere'nin öldürülmesinin ardından hızlıca soruşturmaya başlandığı belirtilerek, "Şüphelilerden M.C.Y. ile R.A. tutuklama istemiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli R.D. hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş olup halen tedbiri devam etmektedir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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kadın cinayeti, cinayet, mersin