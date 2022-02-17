https://tr.sputniknews.com/20220217/muglada-7-feto-hukumlusu-yakalandi-1053952352.html
Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesinde FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T15:40+0300
2022-02-17T15:40+0300
2022-02-17T15:40+0300
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, İ.E, M.K, Y.S, T.G. M.K, ve F.G'nin kentte olduğunu belirledi.Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220214/yunanistana-kacmaya-calisan-2-feto-suphelisi-yakalandi-1053829078.html
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muğla, fetö, yakalama
Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesinde FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "FETÖ üyeliği" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç, İ.E, M.K, Y.S, T.G. M.K, ve F.G'nin kentte olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.