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https://tr.sputniknews.com/20220217/mustafa-sarigul-yumurta-fiyatlarina-tepki-gosterdi-turkiye-gercekten-yangin-yeri-1053969861.html
Mustafa Sarıgül yumurta fiyatlarına tepki gösterdi: Türkiye gerçekten yangın yeri
Mustafa Sarıgül yumurta fiyatlarına tepki gösterdi: Türkiye gerçekten yangın yeri
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı KDV indiriminin ardından fiyatları markette inceledi. Sosyal medya hesabından yumurta fiyatlarının düşmediğini belirterek... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T23:54+0300
2022-02-18T00:02+0300
ekonomi
türkiye değişim partisi (tdp)
yumurta
mustafa sarıgül
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Tiktok paylaşımlarını sürdürüyor. Sarıgül son olarak marketten bir video paylaştı. Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Sarıgül "Türkiye'yi, çarşıları pazarları dolaşıyorum, bir yumurtanın tanesi 1.5 lira ile 2 lira olmuş. Sayın bakan KDV'yi indiriyorsunuz ama fiyatlar inmedi. Lütfen çarşıya çıkın" diyerek Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslendi.
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türkiye değişim partisi (tdp), yumurta, mustafa sarıgül

Mustafa Sarıgül yumurta fiyatlarına tepki gösterdi: Türkiye gerçekten yangın yeri

23:54 17.02.2022 (güncellendi: 00:02 18.02.2022)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı KDV indiriminin ardından fiyatları markette inceledi. Sosyal medya hesabından yumurta fiyatlarının düşmediğini belirterek tepki gösterdi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Tiktok paylaşımlarını sürdürüyor. Sarıgül son olarak marketten bir video paylaştı. Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Sarıgül "Türkiye'yi, çarşıları pazarları dolaşıyorum, bir yumurtanın tanesi 1.5 lira ile 2 lira olmuş. Sayın bakan KDV'yi indiriyorsunuz ama fiyatlar inmedi. Lütfen çarşıya çıkın" diyerek Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslendi.
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