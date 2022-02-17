https://tr.sputniknews.com/20220217/mustafa-sarigul-yumurta-fiyatlarina-tepki-gosterdi-turkiye-gercekten-yangin-yeri-1053969861.html

Mustafa Sarıgül yumurta fiyatlarına tepki gösterdi: Türkiye gerçekten yangın yeri

Mustafa Sarıgül yumurta fiyatlarına tepki gösterdi: Türkiye gerçekten yangın yeri

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı KDV indiriminin ardından fiyatları markette inceledi. Sosyal medya hesabından yumurta fiyatlarının düşmediğini belirterek... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T23:54+0300

2022-02-17T23:54+0300

2022-02-18T00:02+0300

ekonomi

türkiye değişim partisi (tdp)

yumurta

mustafa sarıgül

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102955/65/1029556555_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_924f10d93a13da54d952612d8bc2f4e8.jpg

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Tiktok paylaşımlarını sürdürüyor. Sarıgül son olarak marketten bir video paylaştı. Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Sarıgül "Türkiye'yi, çarşıları pazarları dolaşıyorum, bir yumurtanın tanesi 1.5 lira ile 2 lira olmuş. Sayın bakan KDV'yi indiriyorsunuz ama fiyatlar inmedi. Lütfen çarşıya çıkın" diyerek Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye seslendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye değişim partisi (tdp), yumurta, mustafa sarıgül