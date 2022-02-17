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Omicron için destekleyici aşıyı ağustosa yetiştireceğini duyuran Moderna: Tek dozda 2 mRNA olabilir
Omicron için destekleyici aşıyı ağustosa yetiştireceğini duyuran Moderna: Tek dozda 2 mRNA olabilir
Biontech gibi mRNA tabanlı Kovid aşısı üreticisi olan Moderna'dan, Omicron varyantına karşı destekleyici aşı dozunu Ağustos 2022'de hazır edebilecekleri ve... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:04+0300
2022-02-17T14:59+0300
koronavirüs
moderna
mesajcı rna (mrna)
omicron
aşı
solunum yolu rahatsızlıkları
grip
destekçi
hatırlatma dozu
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Moderna'nın Omicron'u hedef almaya yönelik özel tasarlanmış destekleyici aşı dozu için geçen ay başladığı klinik deneylerde maymunlardan elde edilen ilk sonuçların, Omicron'a özgü aşının mevcut aşının yeni bir dozundan daha güçlü koruma sağlamayabileceğini gösterdiği belirtildi. Bununla birlikte Moderna CEO'su Stephane Bancel, 2022 sonbaharında savunmasız kişilerin acil ihtiyaç duymasından önce, Ağustos 2022'de destekleyici dozu hazır etmeyi amaçladıklarını söyledi. 'Destekleyiciye ihtiyaç duyulacağına inanıyoruz'Reuters'e konuşan Bancel, "Bir destekleyiciye ihtiyaç duyulacağına inanıyoruz. Mevcut aşı mı, yalnızca Omicron'a özel mi yoksa hem Omicron'a özel aşı hem de mevcut aşının olduğu tek dozda iki mRNA ile bivalan aşı mı olacağını henüz bilmiyorum" dedi. Bununla ilgili kararı klinik verilerin tamamı ellerinde olduğunda gelecek aylar içinde vereceklerini söyleyen Moderna CEO'su, evrensel pan-aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklama yaptı. 'Pan-aşı, yüksek doz grip aşısıyla ayni fiyatta olacak'En iyi hal senaryosunda Moderna'nın eşzamanlı olarak Kovid, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarından koruyacak pan-aşıyı Ağustos 2023'te hazır etmiş olacağını teyit eden Bancel, geliştirilmekte olan bu aşıyla ilgili fiyat politikasının halihazırda piyasadaki yüksek doz grip aşısına uygulananla çok benzer olacağını dile getirdi.Yanısıra ABD ilaç devinden Avrupa'daki satışlarını artırmak için yaşlı kıtada ticari ağını genişletip yayma açıklaması geldi. Şirket açıklamasında "Moderna, mRNA aşılarının ve terapötiklerin yerel olarak dağıtımını desteklemek için Belçika, Danimarka, Norveç, Hollanda, Polonya ve İsveç'te ticari mevcudiyet kurmayı planlıyor" denildi. Avrupa'daki bu yeni yan kuruluşları İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre ve Britanya'daki ticari ofislerine ekleyecek olan Moderna, Asya'daki ticari mevcudiyetini da artırıyor.Geçen yıl dünya çapında 800 milyondan fazla Kovid aşısı sevk edip AB ülkeleriyle 460 milyon doz tedariki için anlaşmalar yapan Moderna, kanser, kardiyovasküler ve nadir görülen genetik hastalıklar gibi çok çeşitli koşullara karşı mRNA ilaçları da geliştiriyor.
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moderna, mesajcı rna (mrna), omicron, aşı, solunum yolu rahatsızlıkları, grip, destekçi, hatırlatma dozu

Omicron için destekleyici aşıyı ağustosa yetiştireceğini duyuran Moderna: Tek dozda 2 mRNA olabilir

14:04 17.02.2022 (güncellendi: 14:59 17.02.2022)
© REUTERS / Dado RuvicModerna, koronavirüs aşısı
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Biontech gibi mRNA tabanlı Kovid aşısı üreticisi olan Moderna'dan, Omicron varyantına karşı destekleyici aşı dozunu Ağustos 2022'de hazır edebilecekleri ve Kovid, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı eşzamanlı koruma sağlayacak bir pan-aşıyı Ağustos 2023'e kadar üretmiş olabilecekleri açıklaması geldi.
Moderna'nın Omicron'u hedef almaya yönelik özel tasarlanmış destekleyici aşı dozu için geçen ay başladığı klinik deneylerde maymunlardan elde edilen ilk sonuçların, Omicron'a özgü aşının mevcut aşının yeni bir dozundan daha güçlü koruma sağlamayabileceğini gösterdiği belirtildi. Bununla birlikte Moderna CEO'su Stephane Bancel, 2022 sonbaharında savunmasız kişilerin acil ihtiyaç duymasından önce, Ağustos 2022'de destekleyici dozu hazır etmeyi amaçladıklarını söyledi.

'Destekleyiciye ihtiyaç duyulacağına inanıyoruz'

Reuters'e konuşan Bancel, "Bir destekleyiciye ihtiyaç duyulacağına inanıyoruz. Mevcut aşı mı, yalnızca Omicron'a özel mi yoksa hem Omicron'a özel aşı hem de mevcut aşının olduğu tek dozda iki mRNA ile bivalan aşı mı olacağını henüz bilmiyorum" dedi.
Bununla ilgili kararı klinik verilerin tamamı ellerinde olduğunda gelecek aylar içinde vereceklerini söyleyen Moderna CEO'su, evrensel pan-aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklama yaptı.
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'Pan-aşı, yüksek doz grip aşısıyla ayni fiyatta olacak'

En iyi hal senaryosunda Moderna'nın eşzamanlı olarak Kovid, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarından koruyacak pan-aşıyı Ağustos 2023'te hazır etmiş olacağını teyit eden Bancel, geliştirilmekte olan bu aşıyla ilgili fiyat politikasının halihazırda piyasadaki yüksek doz grip aşısına uygulananla çok benzer olacağını dile getirdi.
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Yanısıra ABD ilaç devinden Avrupa'daki satışlarını artırmak için yaşlı kıtada ticari ağını genişletip yayma açıklaması geldi. Şirket açıklamasında "Moderna, mRNA aşılarının ve terapötiklerin yerel olarak dağıtımını desteklemek için Belçika, Danimarka, Norveç, Hollanda, Polonya ve İsveç'te ticari mevcudiyet kurmayı planlıyor" denildi. Avrupa'daki bu yeni yan kuruluşları İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre ve Britanya'daki ticari ofislerine ekleyecek olan Moderna, Asya'daki ticari mevcudiyetini da artırıyor.
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