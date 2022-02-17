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ÖSYM Başkanı Aygün: YDS'yi 81 ilde gerçekleştireceğiz
ÖSYM Başkanı Aygün: YDS'yi 81 ilde gerçekleştireceğiz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavın bu yıldan itibaren 81 ilde gerçekleştirileceğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 10 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2022-YDS/1'in başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr üzerinden yayımlandığını bildirdi.Başvuruların 17-28 Şubat arasında yapılabileceğini belirten Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS’yi, bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210820/yds-icin-basvurular-basladi-1048183710.html
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ösym, yds, türkiye

ÖSYM Başkanı Aygün: YDS'yi 81 ilde gerçekleştireceğiz

14:43 17.02.2022
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınavın bu yıldan itibaren 81 ilde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 10 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2022-YDS/1'in başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr üzerinden yayımlandığını bildirdi.
Başvuruların 17-28 Şubat arasında yapılabileceğini belirten Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS’yi, bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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YDS için başvurular başladı
20 Ağustos 2021, 10:46
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