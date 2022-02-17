https://tr.sputniknews.com/20220217/otomobil-ile-carpisan-ambulans-devrildi-5-yarali-1053959630.html

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T18:03+0300

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türkiye

çorum

ambulans

çarpışma

kaza

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Çorum’da yaşanan kazada, Baki Solak idaresindeki Dodurga 112 Acil Servis'e ait ambulans, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip kavşağında, Hasan Şentürk'ün kullandığı otomobil ile çarpışarak devrildi.Kazayı gören vatandaşlar, ana yol üzerine devrilen ambulanstakilerin yardımına koştu.Yaralılar hastaneye kaldırıldıAmbulans sürücüsü ile görevli Tevfik Güney, Hanife Çakal, hasta Ali Abbas Kaçar ile refakatçisi Hülya Kaçar yaralandı.Başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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çorum, ambulans, çarpışma, kaza