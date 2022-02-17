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https://tr.sputniknews.com/20220217/otomobil-ile-carpisan-ambulans-devrildi-5-yarali-1053959630.html
Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T18:03+0300
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türkiye
çorum
ambulans
çarpışma
kaza
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Çorum’da yaşanan kazada, Baki Solak idaresindeki Dodurga 112 Acil Servis'e ait ambulans, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip kavşağında, Hasan Şentürk'ün kullandığı otomobil ile çarpışarak devrildi.Kazayı gören vatandaşlar, ana yol üzerine devrilen ambulanstakilerin yardımına koştu.Yaralılar hastaneye kaldırıldıAmbulans sürücüsü ile görevli Tevfik Güney, Hanife Çakal, hasta Ali Abbas Kaçar ile refakatçisi Hülya Kaçar yaralandı.Başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
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çorum, ambulans, çarpışma, kaza

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı

18:03 17.02.2022 (güncellendi: 18:11 17.02.2022)
© TUGAY GÖKTÜRK-AW546363Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© TUGAY GÖKTÜRK-AW546363
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Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Çorum’da yaşanan kazada, Baki Solak idaresindeki Dodurga 112 Acil Servis'e ait ambulans, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip kavşağında, Hasan Şentürk'ün kullandığı otomobil ile çarpışarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, ana yol üzerine devrilen ambulanstakilerin yardımına koştu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ambulans sürücüsü ile görevli Tevfik Güney, Hanife Çakal, hasta Ali Abbas Kaçar ile refakatçisi Hülya Kaçar yaralandı.
Başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
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