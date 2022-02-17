Oyuncu Turan Özdemir’in kızı: Film galasında babam adına okunan mektup uydurma

"Babamın yazdığı ileri sürülen mektupta, kalp sorunu yaşadığını yazdığı bir bölüm de var. Ancak babam 2016 yılında herhangi bir problem yaşamadı. Sadece 2017 yılında anjiyo oldu. Kalp krizi dahi geçirmedi. Babam kalp krizi nedeniyle vefat etmedi. Ölüm raporunda menenjit nedeniyle öldüğü yazıyor. Bu mektup içeriğinde sanki kalp krizinden ölmüş, ölümünü hissetmiş gibi bir hava yaratılmış. Babam hayata son derece bağlı, mesleğine aşık ve esprili bir kişilikti. Mektupta 'Eski enerjim de kalmadı. Kalbim artık yeter demeye başladı. Kendimi hasta hissediyorum' gibi ifadeler var. Babamızın bu şekilde anılmasını kesinlikle istemiyoruz. Babamın son çıkmış filmi olabilir ama babamın zaten son çektiği film de değil. Bu film 2016 yılında çekildi ancak 2017 yılında çekilmiş film ve dizilerinin olduğunu görürsünüz. Yapım şirketi ve yönetmenin aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız. Manevi tazminat davası açacağız. Yönetmen bu konudaki açıklamasında bu mektubun babama ait olmadığını nereden bildiğimizi soruyor. Kendi el yazısı olmadığını söylediğimiz için de gözlerinin görmediğini ve bu nedenle başkasına yazdırmış olabileceğini ileri sürüyor ancak babamın gözleri çok net bir şekilde görüyordu. Film çekmiş bir insanın gözlerinin görmediğini ima edilmesi yönetmenin açıklamalarını gittikçe saçmalaştırıyor."