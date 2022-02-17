https://tr.sputniknews.com/20220217/paramount-plustan-sunger-bob-ninja-kaplumbagalar-ve-transformers-filmleri-1053943797.html
Paramount Plus'tan Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri
Paramount Plus'tan Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri
Paramount Plus, çocuk ve aile filmlerinin sayısını artıracağını belirterek Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmlerinin çekileceğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:04+0300
2022-02-17T13:04+0300
2022-02-17T13:07+0300
yaşam
sünger bob
transformers
ninja kamplumbağalar
paramount plus
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Yayın platformu Paramount Plus'ın çocuk ve aile filmlerinden sorumlu olan Brian Robbins, şirketin yatırımcılar günü sunumunda yaptığı açıklamada, "Nickelodeon'ın uzun süreli başarısı sayesinde biliyoruz ki çocuk izleyiciler ve aileler inanılmaz derecede sadık. Paramount+'ta da servisin bağlılık ve üye kazanma açısından en sağlam türünün aile ve çocuk içerikleri olduğunu görüyoruz" dedi.Yayın platformu, çocuk ve aile filmlerinin sayısını arttırarak bu sadık izleyici kitlesinin sevdikleri karakterlerin evrenlerini genişletmek istediklerini belirtti.Beyazperde’nin aktardığına göre Paramount Plus'ın yeni projeleri arasında, orijinal karakterlere dayanan üç yeni ‘Sünger Bob Kare Pantolon’ filmi yer alıyor. Bu filmlerden ilki 2023 yılında platformda yayınlanacak.Oyuncak Hikayesi 4'ün yönetmeni Josh Cooley tarafından yönetilecek olan animasyon ‘Transformers’ filminin ise 19 Temmuz 2024'te yayınlanacağı açıklandı. Henüz resmi adı belli olmayan projenin konusu hakkında da detaylı bir bilgi yok.Bunların dışında, 2023 yılında vizyona girmesi planlanan ve orijinal adı ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter’ olan Ninja Kaplumbağalar filminin ardından, Paramount Plus'ta yayınlanacak devam filmlerinin çekileceği açıklandı. 2013 yılından itibaren yayınlanmaya başlayacak filmlerin her birinde bir kötü karaktere odaklanılacak ve kahramanlarımızın daha önce anlatılmamış hikayeleri anlatılacak.Ayrıca Nickelodeon Animation ve The Pinkfong Company'nin ortak yapımcısı olduğu live-action ‘Monster High’ müzikal filmi ile uzun metraj bir ‘Baby Shark’ filminin de 2023 yılında Paramount Plus'ta yayınlanması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/video-oyunu-halodan-uyarlanan-dizinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053352335.html
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sünger bob, transformers, ninja kamplumbağalar, paramount plus
Paramount Plus'tan Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri
13:04 17.02.2022 (güncellendi: 13:07 17.02.2022) Abone ol
Paramount Plus, çocuk ve aile filmlerinin sayısını artıracağını belirterek Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmlerinin çekileceğini duyurdu.
Yayın platformu Paramount Plus'ın çocuk ve aile filmlerinden sorumlu olan Brian Robbins, şirketin yatırımcılar günü sunumunda yaptığı açıklamada, "Nickelodeon'ın uzun süreli başarısı sayesinde biliyoruz ki çocuk izleyiciler ve aileler inanılmaz derecede sadık. Paramount+'ta da servisin bağlılık ve üye kazanma açısından en sağlam türünün aile ve çocuk içerikleri olduğunu görüyoruz" dedi.
Yayın platformu, çocuk ve aile filmlerinin sayısını arttırarak bu sadık izleyici kitlesinin sevdikleri karakterlerin evrenlerini genişletmek istediklerini belirtti.
Beyazperde’nin aktardığına göre Paramount Plus'ın yeni projeleri arasında, orijinal karakterlere dayanan üç yeni ‘Sünger Bob Kare Pantolon’ filmi yer alıyor. Bu filmlerden ilki 2023 yılında platformda yayınlanacak.
Oyuncak Hikayesi 4'ün yönetmeni Josh Cooley tarafından yönetilecek olan animasyon ‘Transformers’ filminin ise 19 Temmuz 2024'te yayınlanacağı açıklandı. Henüz resmi adı belli olmayan projenin konusu hakkında da detaylı bir bilgi yok.
Bunların dışında, 2023 yılında vizyona girmesi planlanan ve orijinal adı ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter’ olan Ninja Kaplumbağalar filminin ardından, Paramount Plus'ta yayınlanacak devam filmlerinin çekileceği açıklandı. 2013 yılından itibaren yayınlanmaya başlayacak filmlerin her birinde bir kötü karaktere odaklanılacak ve kahramanlarımızın daha önce anlatılmamış hikayeleri anlatılacak.
Ayrıca Nickelodeon Animation ve The Pinkfong Company'nin ortak yapımcısı olduğu live-action ‘Monster High’ müzikal filmi ile uzun metraj bir ‘Baby Shark’ filminin de 2023 yılında Paramount Plus'ta yayınlanması planlanıyor.