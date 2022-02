https://tr.sputniknews.com/20220217/paramount-plustan-sunger-bob-ninja-kaplumbagalar-ve-transformers-filmleri-1053943797.html

Paramount Plus'tan Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri

Paramount Plus'tan Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri

Paramount Plus, çocuk ve aile filmlerinin sayısını artıracağını belirterek Sünger Bob, Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmlerinin çekileceğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T13:04+0300

2022-02-17T13:04+0300

2022-02-17T13:07+0300

yaşam

sünger bob

transformers

ninja kamplumbağalar

paramount plus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053943520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7f88c61b8295d361e5c817083d80f46.jpg

Yayın platformu Paramount Plus'ın çocuk ve aile filmlerinden sorumlu olan Brian Robbins, şirketin yatırımcılar günü sunumunda yaptığı açıklamada, "Nickelodeon'ın uzun süreli başarısı sayesinde biliyoruz ki çocuk izleyiciler ve aileler inanılmaz derecede sadık. Paramount+'ta da servisin bağlılık ve üye kazanma açısından en sağlam türünün aile ve çocuk içerikleri olduğunu görüyoruz" dedi.Yayın platformu, çocuk ve aile filmlerinin sayısını arttırarak bu sadık izleyici kitlesinin sevdikleri karakterlerin evrenlerini genişletmek istediklerini belirtti.Beyazperde’nin aktardığına göre Paramount Plus'ın yeni projeleri arasında, orijinal karakterlere dayanan üç yeni ‘Sünger Bob Kare Pantolon’ filmi yer alıyor. Bu filmlerden ilki 2023 yılında platformda yayınlanacak.Oyuncak Hikayesi 4'ün yönetmeni Josh Cooley tarafından yönetilecek olan animasyon ‘Transformers’ filminin ise 19 Temmuz 2024'te yayınlanacağı açıklandı. Henüz resmi adı belli olmayan projenin konusu hakkında da detaylı bir bilgi yok.Bunların dışında, 2023 yılında vizyona girmesi planlanan ve orijinal adı ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Chapter’ olan Ninja Kaplumbağalar filminin ardından, Paramount Plus'ta yayınlanacak devam filmlerinin çekileceği açıklandı. 2013 yılından itibaren yayınlanmaya başlayacak filmlerin her birinde bir kötü karaktere odaklanılacak ve kahramanlarımızın daha önce anlatılmamış hikayeleri anlatılacak.Ayrıca Nickelodeon Animation ve The Pinkfong Company'nin ortak yapımcısı olduğu live-action ‘Monster High’ müzikal filmi ile uzun metraj bir ‘Baby Shark’ filminin de 2023 yılında Paramount Plus'ta yayınlanması planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220201/video-oyunu-halodan-uyarlanan-dizinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053352335.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sünger bob, transformers, ninja kamplumbağalar, paramount plus