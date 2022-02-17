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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/polonya-basini-ukrayna-ekonomisi-kan-kaybediyor-1053930147.html
Polonya basını: Ukrayna ekonomisi ‘kan kaybediyor’
Polonya basını: Ukrayna ekonomisi ‘kan kaybediyor’
Polonya merkezli internet portalı Onet, Ukrayna’nın gerilimin tırmanması nedeniyle ekonomik alanda büyük ‘kan kaybetttiğini’ zararının milyarlarca doları... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T05:33+0300
2022-02-17T05:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
ekonomik kriz
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Polonyalı gazeteci Marcin Vyrwal’ın kaleme aldığı makalede, Ukrayna’nın Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle ekonomik alanda büyük ‘kan kaybetttiği’ ve zararının milyarlarca doları bulduğu belirtildi. Makalede, “Yabancı şirketler çalışanlarını ve paralarını ülkeden çekiyor. İşletmeler faaliyetlerini askıya alıyor veya sınırlandırıyor. Kayıpların boyutunu tahmin etmek zor, ancak milyonlarca, hatta milyarlarca doları bulacaktır. Diğer alanlarda, somut rakamlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı” ifadeleri kullanıldı. 'Ukraynalıları askeri tehditler değil, devasa mali kayıplar endişelendiriyor'Bilgi ve dezenformasyon kampanyalarının kışkırttığı panik ortamının, Ukrayna ekonomisine en az ‘Rusya'nın diğer eylemleri’ kadar ağır darbe vurduğu ileri sürülen makalede, Ukrayna’da ekonomik kaybın şimdiden milyarlarca doları bulduğu, Ukraynalıları daha çok askeri ‘tehditin’ değil, devasa mali kayıpların endişelendirdiğine dikkat çekildi.‘Polonya’da Ukrayna sınır yakınında ABD savaş helikopteri göründü’ABD Hava Kuvvetleri’ne ait UH-60 Black Hawk savaş helikopterinin Polonya’da Ukrayna sınırı yakınında uçarken görüntülendi.CNBC televizyonu muhabiri Brad Howard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EVAC01 kod adlı helikopterin “muhtemelen” Polonya’da Ukrayna sınırı yakınında indiğini yazdı. Polonya Sınır Muhafıza Servisi’nin Korczowa’daki güvenlik kamerasına ait videoda, otoyolu üzerinde duran ve sonra havalanan bir helikopter görünüyor.Howard, Black Hawk’un havalandıktan sonra Polonya’nın Rzeszow şehri yönünde uçtuğunu da sözlerine ekledi.ABD, şubat ayın başında Doğu Avrupa’ya ek askeri birlikleri gönderdi. Birliklerin bir kısmı Rzeszow havalimanına geldi. ABD askerlerin, Polonya’nın güneydoğusunda Ukrayna sınırı yakınında yerleşecek.
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ukrayna, polonya, ekonomik kriz

Polonya basını: Ukrayna ekonomisi ‘kan kaybediyor’

05:33 17.02.2022
© REUTERSUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS
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Polonya merkezli internet portalı Onet, Ukrayna’nın gerilimin tırmanması nedeniyle ekonomik alanda büyük ‘kan kaybetttiğini’ zararının milyarlarca doları bulduğunu yazdı.
Polonyalı gazeteci Marcin Vyrwal’ın kaleme aldığı makalede, Ukrayna’nın Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle ekonomik alanda büyük ‘kan kaybetttiği’ ve zararının milyarlarca doları bulduğu belirtildi.
Makalede, “Yabancı şirketler çalışanlarını ve paralarını ülkeden çekiyor. İşletmeler faaliyetlerini askıya alıyor veya sınırlandırıyor. Kayıpların boyutunu tahmin etmek zor, ancak milyonlarca, hatta milyarlarca doları bulacaktır. Diğer alanlarda, somut rakamlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

'Ukraynalıları askeri tehditler değil, devasa mali kayıplar endişelendiriyor'

Bilgi ve dezenformasyon kampanyalarının kışkırttığı panik ortamının, Ukrayna ekonomisine en az ‘Rusya'nın diğer eylemleri’ kadar ağır darbe vurduğu ileri sürülen makalede, Ukrayna’da ekonomik kaybın şimdiden milyarlarca doları bulduğu, Ukraynalıları daha çok askeri ‘tehditin’ değil, devasa mali kayıpların endişelendirdiğine dikkat çekildi.

‘Polonya’da Ukrayna sınır yakınında ABD savaş helikopteri göründü’

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait UH-60 Black Hawk savaş helikopterinin Polonya’da Ukrayna sınırı yakınında uçarken görüntülendi.
CNBC televizyonu muhabiri Brad Howard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EVAC01 kod adlı helikopterin “muhtemelen” Polonya’da Ukrayna sınırı yakınında indiğini yazdı. Polonya Sınır Muhafıza Servisi’nin Korczowa’daki güvenlik kamerasına ait videoda, otoyolu üzerinde duran ve sonra havalanan bir helikopter görünüyor.
Howard, Black Hawk’un havalandıktan sonra Polonya’nın Rzeszow şehri yönünde uçtuğunu da sözlerine ekledi.
ABD, şubat ayın başında Doğu Avrupa’ya ek askeri birlikleri gönderdi. Birliklerin bir kısmı Rzeszow havalimanına geldi. ABD askerlerin, Polonya’nın güneydoğusunda Ukrayna sınırı yakınında yerleşecek.
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