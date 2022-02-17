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Radarın uygulaması bilgilerini paylaşan polise verilen ceza iptal
Radarın uygulaması bilgilerini paylaşan polise verilen ceza iptal
Radar uygulaması bilgilerini paylaşan polis memuruna verilen ceza Yargıtay'dan döndü. Yüksek mahkeme, yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:37+0300
2022-02-17T13:37+0300
türkiye
radar
radar sistemi
polis
ceza
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Yargıtay radar uygulamasının yapıldığı yerleri paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu.Kayseri'de 2015'te bir polis memuru, çalıştığı ilçe emniyet müdürlüğünün radar uygulaması yapacağı yerler ile tarih ve saatlerini gösteren belgeyi yetkisiz kişilere verdi.Bunun ardından polis memuru hakkında "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçundan kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polis memuruna 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi, bunu da para cezasına çevirdi.'Bilgilendirme gerekli'Temyiz istemi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi. Kararı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozdu.Dairenin kararında, suç tarihinde yürürlükte olan Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge'nin 34/1-ç ve 47. maddeleri hükümleri göz önüne alındığında, radarla hız denetiminin kara yolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususlarında yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.Yargıtay'a göre sır değilSanığa verilen cezanın disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:"Suça konu belgenin içeriğini oluşturan bilgilerin sır mahiyetinde olmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, sanığın eyleminin disiplin suçu kapsamında değerlendirilebileceği gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır."
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radar, radar sistemi, polis, ceza

Radarın uygulaması bilgilerini paylaşan polise verilen ceza iptal

13:37 17.02.2022
© AARadarla hız denetimi, radar
Radarla hız denetimi, radar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Radar uygulaması bilgilerini paylaşan polis memuruna verilen ceza Yargıtay'dan döndü. Yüksek mahkeme, yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.
Yargıtay radar uygulamasının yapıldığı yerleri paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu.
Kayseri'de 2015'te bir polis memuru, çalıştığı ilçe emniyet müdürlüğünün radar uygulaması yapacağı yerler ile tarih ve saatlerini gösteren belgeyi yetkisiz kişilere verdi.
Bunun ardından polis memuru hakkında "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçundan kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polis memuruna 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi, bunu da para cezasına çevirdi.

'Bilgilendirme gerekli'

Temyiz istemi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi. Kararı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Dairenin kararında, suç tarihinde yürürlükte olan Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge'nin 34/1-ç ve 47. maddeleri hükümleri göz önüne alındığında, radarla hız denetiminin kara yolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususlarında yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.

Yargıtay'a göre sır değil

Sanığa verilen cezanın disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suça konu belgenin içeriğini oluşturan bilgilerin sır mahiyetinde olmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, sanığın eyleminin disiplin suçu kapsamında değerlendirilebileceği gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır."
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