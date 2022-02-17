https://tr.sputniknews.com/20220217/rus-artistik-patinajci-serbakova-pekinde-rusyaya-besinci-altin-madalyasini-getirdi-1053959972.html

Rus artistik patinajcı Şerbakova, Pekin’de Rusya’ya beşinci altın madalyasını getirdi

Rus artistik patinajcı Şerbakova, Pekin’de Rusya’ya beşinci altın madalyasını getirdi

Rus artistik patinajcı Anna Şerbakova, Çin’in başkenti Pekin’de devam eden Kış Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar tekli müsabakasında Rusya Olimpiyat Komitesi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T18:18+0300

2022-02-17T18:18+0300

2022-02-17T18:18+0300

2022 kış olimpiyatları

pekin

rusya olimpiyat komitesi (roc)

olimpiyat oyunları

madalya

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Pekin’de bayrakları ve marşları olmadan yarışan Rus ekip bir şampiyonluk daha elde etti.Şerbakova, kadınlar tekli müsabakasında 255.96 puan alarak altın madalya kazandı. Bu madalya, Rus ekibin oyunlardaki beşinci altın madalyası oldu.İkinci sıraya Aleksandra Trusova (251.73), üçüncü sıraya Kaori Sakamoto (233.13) yerleşti. Kısa programdan sonra lider konumda olan Kamila Valiyeva ise 224.09 puanla dördüncü oldu.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda ROK ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, RUSADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti.IOC Sözcüsü Mark Adams, Valiyeva ve bu alandaki Rus takımının Pekin Kış Olimpiyatları’nda elde ettiği başarıların kesin sonuç olarak değil, ön sonuç olarak değerlendirileceğini söylemişti.Rus sporcuların Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşları ile katılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle sporcular 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda ROK adı altında performans sergileyecek.

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pekin, rusya olimpiyat komitesi (roc), olimpiyat oyunları, madalya