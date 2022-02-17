https://tr.sputniknews.com/20220217/rus-disisleri-bati-kievi-silahla-pompalamak-icin-rusya-belarus-tatbikatini-kullaniyor-1053929782.html

Rus Dışişleri: Batı, Kiev’i silahla pompalamak için Rusya-Belarus tatbikatını kullanıyor

Rus Dışişleri: Batı, Kiev’i silahla pompalamak için Rusya-Belarus tatbikatını kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Rusya-Belarus ortak tatbikatına karşı yürüttüğü kampanyanın amacının, Kiev’e yapılan silah sevkiyatı için... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T04:59+0300

2022-02-17T04:59+0300

2022-02-17T04:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mariya zaharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052271383_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_d16ec26f87e7dedbe8723fffae832995.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Son haftaların olayları açık bir şekilde şunu gösteriyor ki, bu kampanyanın amacı, Kiev rejimini silahla pompalamak için enformasyon perdesini oluşturmak. Kiev yönetiminin bu durumu Donbass’a karşı intihar niteliğindeki saldırganlık için kullanabileceğini anlıyoruz” ifadesini kullandı.Bölgesel güvenlik için tehdidi, Rusya ve Belarus’un savaşa hazır olma durumunun kontrolünün değil, Batı’nın Rusya ve Belarus sınırlarında NATO güçlerini artırma ve Ukrayna’ya silah sevkiyatları gibi kışkırtıcı adımların olduğunu kaydeden Zaharova, “Partnerleri histeriyi bırakmaya ve enerjilerini yapıcı mecraya yönlendirmeye çağırıyoruz” dedi.Zaharova, Batı medyasının, Rusya’nın açık duruşunu kasıtlı olarak kendi okur kitlesinden gizlediğini söyledi.Batı ülkelerini, Rusya karşıtı saldırganlığı tırmandırmaktan vazgeçmeye çağıran Rus diplomat, bu saldırganlığın artık Ukrayna karşıtı haline geldiğini belirterek, “Kiev’i silahla pompalamayı bırakmaya çağırıyoruz. Bu eylemler, Donbass’taki çatışmanın çözümünü ve genel olarak Avrupa’daki güvenlik ve istikrar alanındaki durumu olumsuz etkiliyor” ifadesini kullandı.‘Açık ve şeffaf hareket ediyoruz’Tüm suçlamalara rağmen, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak savunmasını güçlendirmeye yönelik etkinliklerin amacını açıklamaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını söyleyen Zaharova, “Bir kez daha tekrarlıyorum. Gizleyecek bir şeyimiz yok. Açık, yabancı partnerlerimiz için anlaşılır ve şeffaf hareket ediyoruz. Soruları cevaplamaya hazırız” dedi.Batı’nın Rusya-Belarus tatbikatına yönelik şikayetleri “saçmalık” olarak nitelendiren Sözcü, manevraların “tamamen beyan edilen amaçlara uygun biçimde gerçekleştirildiğini” kaydetti.‘Batı, Ukrayna’da savaşın başlaması için her şey yaptı’“Maalesef, birçok Batı medya kuruluşlarına göre, bekledikleri savaş başlamadı” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘NATO’nun Doğu Avrupa argümanları saçmalık’Karadeniz bölgesinin askerileştirilmesinin, NATO’nun eski fikri olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:‘Minsk anlaşması alternatifsiz’“Minsk anlaşması, Donbass’taki çatışmanın çözümü için tek ve alternatifsiz temel” diyen Zaharova, Donetsk ve Lugansk’ın, 2015’te Minsk anlaşmasını imzalarken, özel statü verilmesi ve ademi merkeziyetçilik uygulanması şartıyla Ukrayna içinde kalmayı kabul ettiğini anımsattı.Siyasi irade varsa Minsk anlaşmasının birkaç ay içerisinde hayata geçirilebileceğini söyleyen Rus diplomat, “Kiev, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıyan tasarıyı kabul edip imzalaması durumunda, bunun Minsk anlaşmasını bozacağını dile getiriyor. Bir dakika, aslında Minsk anlaşmasını bozan Kiev rejimi. Bu rejimin temsilcileri son bir, bir buçuk yıldır aktif olarak bunu yapıyor” diye kaydetti.‘Sonu olmayan görüşmelere hazır değiliz’Zaharova, “Sonsuz müzakereler bizim çıkarımıza değil, ancak güvenlik garantilerine ilişkin girişimimizin kapsamı ve bütünlüğünün korunması şartıyla diyalogu sürdürmeye hazırız” ifadesini kullandı.‘ABD’nin meselesi doğalgaz’Rusya’nın onlarca yıldır Avrupa ve diğer ülkeler için güvenilir doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının tedarikçisi olduğunu söyleyen Dışişleri Sözcüsü, Washington’un yeni bir piyasayı, özellikle de gaz piyasasını ele geçirmek istediğini belirterek, “Rus gazının Avrupa’ya tedarik edildiği Ukrayna’daki durumun istikrarsızlaştırılması, tüm bu yıllar boyunca onlara yarar sağladı” dedi.‘İngiltere, Rusya’ya saldırmak istemediğini kanıtlamalı’Zaharova, “Bir kez daha, özellikle Londra için tekrarlıyoruz, sinyali alın. Rusya'nın kimseye saldırmadığını ve kimseye saldırmayacağını defalardır söylüyoruz. Ancak Batı ülkelerinin niyetlerine açıklık getirmesi gerekiyor. Bu konu net değil” ifadesini kullandı.“Şimdi İngiltere, kimseye saldırma niyetinde olmadığını kanıtlasın” diyen Rus diplomat, “Zira Karadeniz’de Rusya karasularına giren İngiliz destroyeriydi. Bu olay, 2021’nin haziran ayında yaşandı. Ancak şimdi, İngiltere’nin bize saldırmak istediği ve bu olayın sadece prova olduğu yönünde güçlü bir his oluştu. Sayın Truss (İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss) böyle bir planınızın olmadığına bizi ikna edin” diye ekledi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, mariya zaharova