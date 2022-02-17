Rus Dışişleri: Batı, Kiev’i silahla pompalamak için Rusya-Belarus tatbikatını kullanıyor
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı/
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın Rusya-Belarus ortak tatbikatına karşı yürüttüğü kampanyanın amacının, Kiev’e yapılan silah sevkiyatı için enformasyon perdesini oluşturmak olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Son haftaların olayları açık bir şekilde şunu gösteriyor ki, bu kampanyanın amacı, Kiev rejimini silahla pompalamak için enformasyon perdesini oluşturmak. Kiev yönetiminin bu durumu Donbass’a karşı intihar niteliğindeki saldırganlık için kullanabileceğini anlıyoruz” ifadesini kullandı.
Bölgesel güvenlik için tehdidi, Rusya ve Belarus’un savaşa hazır olma durumunun kontrolünün değil, Batı’nın Rusya ve Belarus sınırlarında NATO güçlerini artırma ve Ukrayna’ya silah sevkiyatları gibi kışkırtıcı adımların olduğunu kaydeden Zaharova, “Partnerleri histeriyi bırakmaya ve enerjilerini yapıcı mecraya yönlendirmeye çağırıyoruz” dedi.
Zaharova, Batı medyasının, Rusya’nın açık duruşunu kasıtlı olarak kendi okur kitlesinden gizlediğini söyledi.
Batı ülkelerini, Rusya karşıtı saldırganlığı tırmandırmaktan vazgeçmeye çağıran Rus diplomat, bu saldırganlığın artık Ukrayna karşıtı haline geldiğini belirterek, “Kiev’i silahla pompalamayı bırakmaya çağırıyoruz. Bu eylemler, Donbass’taki çatışmanın çözümünü ve genel olarak Avrupa’daki güvenlik ve istikrar alanındaki durumu olumsuz etkiliyor” ifadesini kullandı.
‘Açık ve şeffaf hareket ediyoruz’
Tüm suçlamalara rağmen, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak savunmasını güçlendirmeye yönelik etkinliklerin amacını açıklamaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını söyleyen Zaharova, “Bir kez daha tekrarlıyorum. Gizleyecek bir şeyimiz yok. Açık, yabancı partnerlerimiz için anlaşılır ve şeffaf hareket ediyoruz. Soruları cevaplamaya hazırız” dedi.
Batı’nın Rusya-Belarus tatbikatına yönelik şikayetleri “saçmalık” olarak nitelendiren Sözcü, manevraların “tamamen beyan edilen amaçlara uygun biçimde gerçekleştirildiğini” kaydetti.
‘Batı, Ukrayna’da savaşın başlaması için her şey yaptı’
“Maalesef, birçok Batı medya kuruluşlarına göre, bekledikleri savaş başlamadı” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu savaşın başlaması için her şey yaptılar ve muhtemelen gazetelerinin sayfalarında ciddi çatışmalar yaşandı, ama bunun gerçek duruma hiçbir dahli yok. Önceki günlerde savaş bir türlü başlamadı, ama onlar yılmıyor, daha iyi bir kullanıma layık bir azimle onu beklemeye devam ediyorlar. İnsanoğlu tarihinde ilk kez, Amerikan medya tiyatrosunda kolektif Batı’nın Rusya’ya rol biçtiği saldırgan ülke ve olası kurban ülke, Anglosakson medya ve savaş araçlarının inatla dayattığı tüm planları yalanlıyordu. Rusya ve Ukrayna, birçok konuda tamamen farklı görüşlere rağmen, simetrik olarak, saldırı hazırlığı olduğunu gösteren delillerin olmadığına işaret ediyordu.”
‘NATO’nun Doğu Avrupa argümanları saçmalık’
Karadeniz bölgesinin askerileştirilmesinin, NATO’nun eski fikri olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“NATO, bu gerçekten barış ve işbirliği bölgesini tamamen jeopolitik savaş ve rekabet arenasına dönüştürme niyetinde. Kuzey Atlantik Bloğu, askeri yığınağına gerekçe olarak her zaman olduğu gibi mitolojik Rus tehdidini gösteriyor. Anladığım kadarıyla son haftalardaki bu histeri bununla bağlantılı. Güya Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırları yakınında bulunmasının ittifakı kendini savunmaya zorladığını söylüyorlar. Bu, en büyük saçmalık. Rusya, NATO ülkelerini tehdit etmiyor, onlara ve diğer ülkelere saldırmayı planlamıyor. Barışçıl bir politika izliyoruz, barıştan yanayız. Barış, özellikle de ülkemiz topraklarında barışın olması, ülkemizin en büyük değerlerden biri.”
‘Minsk anlaşması alternatifsiz’
“Minsk anlaşması, Donbass’taki çatışmanın çözümü için tek ve alternatifsiz temel” diyen Zaharova, Donetsk ve Lugansk’ın, 2015’te Minsk anlaşmasını imzalarken, özel statü verilmesi ve ademi merkeziyetçilik uygulanması şartıyla Ukrayna içinde kalmayı kabul ettiğini anımsattı.
Siyasi irade varsa Minsk anlaşmasının birkaç ay içerisinde hayata geçirilebileceğini söyleyen Rus diplomat, “Kiev, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıyan tasarıyı kabul edip imzalaması durumunda, bunun Minsk anlaşmasını bozacağını dile getiriyor. Bir dakika, aslında Minsk anlaşmasını bozan Kiev rejimi. Bu rejimin temsilcileri son bir, bir buçuk yıldır aktif olarak bunu yapıyor” diye kaydetti.
‘Sonu olmayan görüşmelere hazır değiliz’
Zaharova, “Sonsuz müzakereler bizim çıkarımıza değil, ancak güvenlik garantilerine ilişkin girişimimizin kapsamı ve bütünlüğünün korunması şartıyla diyalogu sürdürmeye hazırız” ifadesini kullandı.
‘ABD’nin meselesi doğalgaz’
Rusya’nın onlarca yıldır Avrupa ve diğer ülkeler için güvenilir doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarının tedarikçisi olduğunu söyleyen Dışişleri Sözcüsü, Washington’un yeni bir piyasayı, özellikle de gaz piyasasını ele geçirmek istediğini belirterek, “Rus gazının Avrupa’ya tedarik edildiği Ukrayna’daki durumun istikrarsızlaştırılması, tüm bu yıllar boyunca onlara yarar sağladı” dedi.
‘İngiltere, Rusya’ya saldırmak istemediğini kanıtlamalı’
Zaharova, “Bir kez daha, özellikle Londra için tekrarlıyoruz, sinyali alın. Rusya'nın kimseye saldırmadığını ve kimseye saldırmayacağını defalardır söylüyoruz. Ancak Batı ülkelerinin niyetlerine açıklık getirmesi gerekiyor. Bu konu net değil” ifadesini kullandı.
“Şimdi İngiltere, kimseye saldırma niyetinde olmadığını kanıtlasın” diyen Rus diplomat, “Zira Karadeniz’de Rusya karasularına giren İngiliz destroyeriydi. Bu olay, 2021’nin haziran ayında yaşandı. Ancak şimdi, İngiltere’nin bize saldırmak istediği ve bu olayın sadece prova olduğu yönünde güçlü bir his oluştu. Sayın Truss (İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss) böyle bir planınızın olmadığına bizi ikna edin” diye ekledi.