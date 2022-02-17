https://tr.sputniknews.com/20220217/rusya-guvenlik-konseyi-abd-rusyaya-karsi-avrupada-60-bin-asker-ve-150-ucak-konuslandirdi-1053929119.html

Rusya Güvenlik Konseyi: ‘ABD, Rusya'ya karşı Avrupa'da 60 bin asker ve 150 uçak konuşlandırdı

Rusya Güvenlik Konseyi: ‘ABD, Rusya'ya karşı Avrupa'da 60 bin asker ve 150 uçak konuşlandırdı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Popov, ABD'nin Rusya'ya yönelik tehdidi kalıcı hale getirmek için Avrupa'da asker ve teçhizattan oluşan büyük bir... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T02:51+0300

2022-02-17T02:51+0300

2022-02-17T02:51+0300

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mihail popov

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, Rossiyskaya Gazeta’ya demecinde, ABD'nin Rusya'ya yönelik tehdidi kalıcı hale getirmek için Avrupa'da 60 bin asker, 200 tank ve 150 savaş uçağından oluşan önemli bir grup oluşturduğunu söyledi.Popov, “ABD’nin Avrupa'daki ana hedefi ülkemiz için sürekli bir tehdit oluşturmaktır. Bu amaçla, bölgede 60 binden fazla askeri personel, 200 tank veyaklaşık 150 savaş uçağından oluşan önemli bir ABD silahlı kuvvetleri grubu oluşturdu” dedi.Popov, Pentagon’un 2014'ten beri uyguladığı Rus karşıtı ‘Avrupa Caydırma İnisiyatifi’ programı için ABD askeri bütçesinden yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar harcama yaptığını kaydetti.Kiev, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı provokasyonlara girişebilirUkrayna ordusunun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine yönelik provokasyon yapma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Popov, “Avrupa ülkeleri, her türlü milliyetçi oluşum ve paralı askerlerin kullanımı da dahil olmak üzere Kiev'in Donetsk veLugansk halk cumhuriyetlerine karşı olası provokasyonlardan sorumlu olacaklardır” diye konuştu.Popov, “Amerikalılar, hayali Rus tehdidi bahanesiyle NATO müttefiklerini safları birleştirmeye zorladı ve Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikini önemli ölçüde artırmalarını talep etti” dedi.Washington’un müttefiklerinden ABD birliklerini bölgelerine acilen yerleştirmelerini ve gelecekte Amerikan silahlı kuvvetlerinin ek birliklerinin konuşlandırılmasını kabul etmelerini talep ettiğini belirten Popov, “Bir dizi Batı Avrupa ülkesinin bağımsız tutum ortaya koymaya yönelik çekingen girişimleri, ABD'nin genişletilmiş askeri mevcudiyeti aracılığıyla Avrupa kıtası üzerinde kontrolünü sıkılaştırma tehdidiyle karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

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