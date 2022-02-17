Rusya: Talep edilmesi halinde İtalya'ya gaz sevkiyatını artırmaya hazırız
Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, Moskova'nın talep olması halinde İtalya'ya gaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunu söyledi.
Milano kentinde düzenlenen bir Rus-İtalyan forumunda konuşan Razov, "Rusya, İtalya'ya gaz sevkiyatını artırmaya hazır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısa süre önce İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı telefon görüşmesinde bunu teyit etti" dedi.
Rusya'nın gaz sevkiyatlarını Avrupa ülkelerinin ekonomilerine zarar vermek için kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Razov, enerji fiyatlarındaki artışın nedenlerinin AB'nin ortak enerji politikasında aranması gerektiğini ve Rusya'nın yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini vurguladı.
Putin'in Draghi'yi Moskova'ya davet ettiğini de anlatan Razov, Rusya'nın İtalya'nın Ukrayna krizindeki ılımlı tutumunu takdir ettiğinin altını çizdi.
İtalya, gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. Devlet enerji şirketi Eni'nin Gazprom'la uzun vadeli gaz anlaşmaları bulunuyor.
Rusya'nın gaz sevkiyatlarını Avrupa ülkelerinin ekonomilerine zarar vermek için kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Razov, enerji fiyatlarındaki artışın nedenlerinin AB'nin ortak enerji politikasında aranması gerektiğini ve Rusya'nın yükümlülüklerini her zaman yerine getirdiğini vurguladı.
Putin'in Draghi'yi Moskova'ya davet ettiğini de anlatan Razov, Rusya'nın İtalya'nın Ukrayna krizindeki ılımlı tutumunu takdir ettiğinin altını çizdi.
İtalya, gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor. Devlet enerji şirketi Eni'nin Gazprom'la uzun vadeli gaz anlaşmaları bulunuyor.