https://tr.sputniknews.com/20220217/rusyanin-ab-daimi-temsilcisi-ukraynadaki-durum-gelecek-hafta-da-gelecek-ay-da-tirmanmayacak-1053929657.html

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Ukrayna'daki durum gelecek hafta da, gelecek ay da tırmanmayacak

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi: Ukrayna'daki durum gelecek hafta da, gelecek ay da tırmanmayacak

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, öngörülebilir gelecekte Ukrayna çevresindeki durumun tırmanması için bir neden görmediğini ve Batı Rusya'nın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T04:40+0300

2022-02-17T04:40+0300

2022-02-17T04:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

vladimir çijov

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Alman Die Welt gazetesine demeç veren Çijov, "Önümüzdeki hafta, gelecek hafta veya gelecek ay herhangi bir tırmanış olmayacak. Ayrıca eğer partnerlerimiz nihayetinde bizim meşru endişelerimizi dinlerse, Lizbon'dan Vladivostok'a kadar tüm Avrupalıların yanı sıra dünyadaki diğer tüm ülkelerin çıkarına olarak 'deşarj' süreci uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya 16 Şubat'ta saldıracağına dair iddialarını ti'ye alarak "Avrupa'da savaşlar nadiren çarşamba günleri başlar" diyen Çijov, "Bu yeterince güçlü bir garanti olmayabilir, ancak sizi temin ederim ki, Rusya'ya göre önümüzdeki çarşamba herhangi bir saldırı olmayacak" diye ekledi.Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya 15 veya 16 Şubat tarihlerinde saldıracağını öne sürmüş, diplomatik personelini Ukrayna'dan tahliye etmiş ve vatandaşlarını bu ülkeye yapılacak seyahatler konusunda uyarmıştı.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220216/ukrayna-rusyanin-donbassi-tanima-tasarisini-bmgkya-tasiyor-1053922876.html

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