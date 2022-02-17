https://tr.sputniknews.com/20220217/saglik-bakani-kocadan-aciklama-maske-zorunlulugu-kalkacak-mi-1053937263.html
Sağlık Bakanı Koca'dan salgınla mücadelede 'yeni dönem' mesajı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Sağlık Bakanı Koca'dan salgınla mücadelede 'yeni dönem' mesajı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti ve "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T11:03+0300
2022-02-17T11:03+0300
2022-02-17T11:25+0300
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs
maske
vaka sayısı
koronavirüs tedbirleri
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Kabine toplantısı sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede yeni yol haritasının gelecek hafta duyurulacağını açıkladı. Koca, bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığı hatırlatılarak Türkiye'de değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruya, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" diye yanıt verdi. 'Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu'Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi:“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”'TURKOVAC devlet hastanelerinin tamamında uygulanacak'Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı."Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.Koca ayrıca, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" dedi.
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fahrettin koca, koronavirüs, maske, vaka sayısı, koronavirüs tedbirleri
Sağlık Bakanı Koca'dan salgınla mücadelede 'yeni dönem' mesajı: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
11:03 17.02.2022 (güncellendi: 11:25 17.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti ve "Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" dedi. Koca ayrıca, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
Kabine toplantısı sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede yeni yol haritasının gelecek hafta duyurulacağını açıkladı.
Koca, bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığı hatırlatılarak Türkiye'de değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruya, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz" diye yanıt verdi.
'Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu'
Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi:
“Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz.”
'TURKOVAC devlet hastanelerinin tamamında uygulanacak'
Sağlık Bakanı Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi. TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını açıkladı.
"Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz."
Koca, TURKOVAC'ın iki haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını söyledi.
Koca ayrıca, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" dedi.