https://tr.sputniknews.com/20220217/sahra-colunden-gelen-toz-bulutu-yakin-zamanda-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1053952101.html
Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, yakın zamanda Türkiye'yi etkisi altına alacak
Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, yakın zamanda Türkiye'yi etkisi altına alacak
Avrupa Uzay Ajansı uyduları, 15 Şubat Sahra Çölü'nden yola çıkan toz bulutunun Avrupa'ya ilerleyişini görüntüledi. Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T15:35+0300
2022-02-17T15:35+0300
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sahra çölü
akdeniz
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türkiye
italya
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uyduları, 15 Şubat'ta Sahra Çölü'nden yola çıkan toz bulutunun ilerleyişini görüntüledi.Uydu görüntülerinde, Kuzey Afrika'daki çölden gelen kum ve toz karışımı olan bulutun Akdeniz'i geçişi görülüyor.Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından Türkiye'yi yakın zamanda etkisi altına alması bekleniyor.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre toz bulutu, halihazırda Güney Avrupa'yı etkisi altına aldı.Kopernik Programı'ndan geçen ay gelen veriler, toz kütlesinin Kanarya Adaları'nı büyük ölçüde etki altına aldığını gösteriyor.Kütle, İspanya'ya bağlı adaları kaplayarak gökyüzünün turuncuya dönmesine, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210929/brezilyada-korku-filmi-gibi-olay-binalar-bir-anda-ortadan-kayboldu-1049362229.html
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sahra çölü, akdeniz, toz bulutu, türkiye, italya, kanarya adaları
Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, yakın zamanda Türkiye'yi etkisi altına alacak
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Avrupa Uzay Ajansı uyduları, 15 Şubat Sahra Çölü'nden yola çıkan toz bulutunun Avrupa'ya ilerleyişini görüntüledi. Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uyduları, 15 Şubat'ta Sahra Çölü'nden yola çıkan toz bulutunun ilerleyişini görüntüledi.
Uydu görüntülerinde, Kuzey Afrika'daki çölden gelen kum ve toz karışımı olan bulutun Akdeniz'i geçişi görülüyor.
Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından Türkiye'yi yakın zamanda etkisi altına alması bekleniyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre toz bulutu, halihazırda Güney Avrupa'yı etkisi altına aldı.
Kopernik Programı'ndan geçen ay gelen veriler, toz kütlesinin Kanarya Adaları'nı büyük ölçüde etki altına aldığını gösteriyor.
Kütle, İspanya'ya bağlı adaları kaplayarak gökyüzünün turuncuya dönmesine, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.