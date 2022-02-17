https://tr.sputniknews.com/20220217/sahra-colunden-gelen-toz-bulutu-yakin-zamanda-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1053952101.html

Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, yakın zamanda Türkiye'yi etkisi altına alacak

Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu, yakın zamanda Türkiye'yi etkisi altına alacak

Avrupa Uzay Ajansı uyduları, 15 Şubat Sahra Çölü'nden yola çıkan toz bulutunun Avrupa'ya ilerleyişini görüntüledi. Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T15:35+0300

2022-02-17T15:35+0300

2022-02-17T15:35+0300

yaşam

sahra çölü

akdeniz

toz bulutu

türkiye

italya

kanarya adaları

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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uyduları, 15 Şubat'ta Sahra Çölü'nden yola çıkan toz bulutunun ilerleyişini görüntüledi.Uydu görüntülerinde, Kuzey Afrika'daki çölden gelen kum ve toz karışımı olan bulutun Akdeniz'i geçişi görülüyor.Toz kütlesinin önce Yunanistan'ı, ardından Türkiye'yi yakın zamanda etkisi altına alması bekleniyor.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre toz bulutu, halihazırda Güney Avrupa'yı etkisi altına aldı.Kopernik Programı'ndan geçen ay gelen veriler, toz kütlesinin Kanarya Adaları'nı büyük ölçüde etki altına aldığını gösteriyor.Kütle, İspanya'ya bağlı adaları kaplayarak gökyüzünün turuncuya dönmesine, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

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sahra çölü

italya

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sahra çölü, akdeniz, toz bulutu, türkiye, italya, kanarya adaları