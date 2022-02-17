https://tr.sputniknews.com/20220217/sana-israil-sama-fuze-saldirisi-duzenledi-1053929008.html

SANA: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi

SANA: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi

Suriye, başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına İsrail'in karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T02:46+0300

2022-02-17T02:46+0300

2022-02-17T02:46+0300

dünya

suriye

israil

şam

hava saldırısı

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 23.35'te Şam'ın güneyindeki Zakiye beldesi çevresinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.Öte yandan İsrail ordusu, 9 Şubat'ta Suriye ordusu tarafından fırlatılan bir uçaksavar füzesine misilleme olarak Suriye askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini açıklamış, Suriye de başkent Şam'a düzenlenen söz konusu saldırıda bir askerinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurmuştu.İsrail, çatışmaların başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman çeşitli noktalara saldırılar düzenliyor.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

suriye

israil

şam

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suriye, israil, şam, hava saldırısı