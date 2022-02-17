https://tr.sputniknews.com/20220217/sana-israil-sama-fuze-saldirisi-duzenledi-1053929008.html
SANA: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi
SANA: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi
Suriye, başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına İsrail'in karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T02:46+0300
2022-02-17T02:46+0300
2022-02-17T02:46+0300
dünya
suriye
israil
şam
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042758848_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_425d4082d83240231ced8a4e15979487.jpg
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 23.35'te Şam'ın güneyindeki Zakiye beldesi çevresinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.Öte yandan İsrail ordusu, 9 Şubat'ta Suriye ordusu tarafından fırlatılan bir uçaksavar füzesine misilleme olarak Suriye askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini açıklamış, Suriye de başkent Şam'a düzenlenen söz konusu saldırıda bir askerinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurmuştu.İsrail, çatışmaların başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman çeşitli noktalara saldırılar düzenliyor.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
suriye
israil
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042758848_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_34ca8eaad8010aa880ce9191ee374d2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil, şam, hava saldırısı
SANA: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi
Abone ol
Suriye, başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına İsrail'in karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 23.35'te Şam'ın güneyindeki Zakiye beldesi çevresinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.
Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
Öte yandan İsrail ordusu, 9 Şubat'ta Suriye ordusu tarafından fırlatılan bir uçaksavar füzesine misilleme olarak Suriye askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini açıklamış, Suriye de başkent Şam'a düzenlenen söz konusu saldırıda bir askerinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail, çatışmaların başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman çeşitli noktalara saldırılar düzenliyor.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.