https://tr.sputniknews.com/20220217/selvi-optimar-anketini-paylasti-kilicdaroglu-imamoglunu-gecti-ama-erdoganla-arasinda-20-puan-var-1053935127.html

Selvi, Optimar anketini paylaştı: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu geçti ama Erdoğan'la arasında 20 puan var

Selvi, Optimar anketini paylaştı: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu geçti ama Erdoğan'la arasında 20 puan var

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2500 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T10:23+0300

2022-02-17T10:23+0300

2022-02-17T10:23+0300

politika

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

anket

seçim

recep tayyip erdoğan

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Selvi'nin aktardığı ankete göre; Cumhurbaşkanlığı yarışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 19,1 puan önde olduğu görüldü.Selvi, yazısında şunları yazdı:"Cumhurbaşkanı adaylarının sorulduğu ankette Kılıçdaroğlu ilk kez Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçti. Bu da Kılıçdaroğlu’nun öne çıkmak için yaptığı hamlelerin etkili olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun ardından ikinci sırada gelen Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark oluştu.2023’te gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtta şu oranlar oluştu:Erdoğan: Yüzde 32.4Kılıçdaroğlu: 13.3Mansur Yavaş: 11.5İmamoğlu: 6.4Bu verilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun iki katına ulaşırken iki puanlık farkla ilk kez Mansur Yavaş’ı da geçti. İmamoğlu ise dördüncü sıraya geriledi.Partilerin oy oranlarıOptimar’ın anketi partilerin oy oranlarındaki değişimi de ortaya koydu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 36.5 olurken, CHP yüzde 26.7 çıktı. İYİ Parti’nin yüzde 10.9 çıktığı ankette, MHP yüzde 10.2 oldu. HDP ise yüzde 9.7 oranında kaldı.Oy oranlarına göre diğer partiler ise şöyle sıralandı:Deva Partisi: 1.3Türkiye Değişim Partisi: 1.1Memleket Partisi: 0.8Saadet Partisi: 0.7Yeniden Refah Partisi: 0.7BBP: 0.6Gelecek Partisi: 0.5Vatan Partisi: 0.1Zafer Partisi: 0.1

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abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, anket, seçim, recep tayyip erdoğan