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Sıla Şentürk'ü öldüren Gökçek'in farklı suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı
Sıla Şentürk'ü öldüren Gökçek'in farklı suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı
Giresun'da ailesi tarafından nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T06:26+0300
2022-02-17T06:27+0300
türkiye
giresun
kadın cinayeti
sıla şentürk
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Erikliman Köyü'nde Hüseyin Can Gökçek’in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü öğrenildi.İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği belirtildi.Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığını açıkladı.Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu. Gökçek’in ise emniyetteki sorgusu sürüyor.Ne olmuştu?Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/fahrettin-altundan-sila-senturk-cinayetine-iliskin-aciklama-surecin-takipcisi-olacagiz--1053923502.html
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giresun, kadın cinayeti, sıla şentürk

Sıla Şentürk'ü öldüren Gökçek'in farklı suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı

06:26 17.02.2022 (güncellendi: 06:27 17.02.2022)
© DHASıla Şentürk cinayeti
Sıla Şentürk cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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Giresun'da ailesi tarafından nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.
Erikliman Köyü'nde Hüseyin Can Gökçek’in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü öğrenildi.
İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği belirtildi.
Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığını açıkladı.
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu. Gökçek’in ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Ne olmuştu?

Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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Fahrettin Altun, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama yaptı: Sürecin takipçisi olacağız
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